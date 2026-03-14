Canal registra entre 8% y 10% más de ingresos por aumento en el tránsito de buques

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Al cierre de febrero la ruta interoceánica acumulaba 5,136 tránsitos de embarcaciones de alto calado, lo que representó un aumento 2.3% en contrate con los cinco meses del año fiscal 2025.

El tránsito por el Canal de Panamá es un termómetro del comercio mundial y regional. En los últimos meses, la gran actividad de la ruta interoceánica ha estado impulsada por el incremento en los inventarios de importaciones y exportaciones en distintas rutas, el adelanto de pedidos en respuesta a los aranceles de Estados Unidos y un mayor dinamismo de la economía global y del consumo, en medio de crecientes presiones geopolíticas.

Este contexto ha incidido en el desempeño reciente de la vía interoceánica. Al cierre de febrero, el Canal acumulaba 5,136 tránsitos de embarcaciones de alto calado, lo que representó un aumento de 2.3% en comparación con los 5,017 registrados en los primeros cinco meses del año fiscal 2025.

El administrador de la Autoridad del Canal de Panamá, Ricaurte Vásquez, reveló en el marco de la Conferencia y Exposición Naviera 2026 de la Asociación Marítima de Connecticut (CMA) que las cifras confirman una actividad mejor de lo previsto durante el último trimestre.

Vásquez mencionó que los ingresos del Canal durante los primeros cinco meses del año fiscal 2026 es decir, de octubre de 2025 a febrero de este año, fueron entre un 8% y un 10% superiores a los registrados en el mismo período de 2025, reflejando tanto un mayor tránsito de buques como un incremento en el volumen de carga que utiliza la vía interoceánica.

Ricaurte Vásquez, adminsitrador de la Autoridad del Canal de Panamá. Cortesía

Los datos de tránsito acumulado también muestran cambios en la composición del tráfico marítimo. Los portacontenedores continúan liderando el uso de las esclusas neopanamax, con 844 tránsitos de alto calado acumulados al cierre de febrero del año fiscal 2026, frente a 776 registrados en el mismo periodo de 2025.

También destacan los gaseros, que sumaron 454 tránsitos por las esclusas ampliadas, mientras que el tránsito de buques de gas natural licuado (GNL) aumentó de 14 a 27 tránsitos.

En el caso de las esclusas panamax, predominan los quimiqueros y los graneleros, con 952 y 927 tránsitos respectivamente en el caso del tránsito de alto calado, cifras superiores a las registradas en el año fiscal anterior, cuando se contabilizaron 904 quimiqueros y 890 graneleros.

En contraste, el tránsito de portacontenedores por las esclusas panamax disminuyó de 421 a 323, lo que refleja una mayor migración de estos buques hacia las esclusas ampliadas.

En términos generales, del total de 5,136 tránsitos acumulados de alto calado a febrero del año fiscal 2026, 3,682 correspondieron a buques panamax (71.7%) y 1,454 a neopanamax (28.3%). En el mismo periodo del año fiscal 2025, los panamax sumaron 3,666 tránsitos (73.1%) y los neopanamax 1,351 (26.9%), lo que evidencia una ligera mayor participación de las esclusas ampliadas dentro del tráfico total del Canal.