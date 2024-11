Cancelan en Panamá el registro a seis barcos sancionados por Reino Unido

Escuchar audio noticia

Panamá canceló el registro de seis embarcaciones internacionales que habían sido sancionadas por el Reino Unido como parte de la lista consolidada de objetivos de búsqueda de sanciones financieras de ese país (Consolidated List of Financial Sanctions Targets in the UK).

La Autoridad Marítima de Panamá informó que se inició el proceso de cancelación de manera expedita que abarca el registro y la patente de navegación de servicio internacional o interior de embarcaciones de la flota mercante nacional, que sean incluidas en las listas sancionatorias.

Una vez que se concreta esta cancelación estas embarcaciones ya no tendrán la bandera panameña como jurisdicción para navegar y tendrán que hacer el registro en otro país, o la embarcación prácticamente queda como una nave fantasma y es posible que no pueda navegar ni llegar a ningún puerto sin esa identidad.

La AMP señaló que cualquier otro documento exigido para la navegación que haya sido emitido por esta instancia a esas seis embarcaciones quedará también inhabilitado.

“El Estado tiene la responsabilidad de garantizar el bienestar del Registro panameño libre de sanciones internacionales y de naves vinculadas o incluidas en listas de sanciones que puedan afectar el prestigio de la bandera. Este es un tema de prioridad para esta administración”, afirmó el director general de Marina Mercante, Ramón Franco.

Desde la publicación del Decreto Ejecutivo 512 del 18 de octubre de 2024, que establece el marco legal par anular el registro y la patente de naves incluidas en listas de sanciones internacionales, el país ha cancelado tres naves y mantiene ocho en proceso de anulación.

Aunque la AMP no dio a conocer el nombre de las seis a la que le quitarán el registro por las sanciones del Reino Unido, se pudo verificar en la lista de este país publicada el 25 de noviembre de 2024, que reposan entre las empresas sancionadas una embarcación de la empresa Chang An Shipping and Technology con el buque de cargo HUA FU de bandera panameña.

Otra de las empresas que aparecen en la lista sancionatoria del Reino Unido es Koti Corp de Corea del Norte con el barco KUM UN SAN, que es un tanquero petrolero con bandera panameña. Esta empresa ya tiene varias sanciones de otros países como Bélgica, Suiza, la Unión Europea y otras jurisdicciones.

La AMP indicó que las seis naves fueron añadidas a la lista de Reino Unido, el pasado 25 de noviembre, en consecuencia, la Dirección General de Marina Mercante recomendó iniciar la cancelación de oficio.