Capac decide ir a mediación antes de negociar convención colectiva con Suntracs

La próxima convención colectiva que pactarán el Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs) y la Cámara Panameña de la Construcción (Capac) será definida por el mecanismo de conciliación y mediación.

En un comunicado, el gremio de la construcción informó que decidió que la negociación se lleve a cabo a través del procedimiento previsto en el Código de Trabajo, específicamente mediante el mecanismo de conciliación y mediación, vía Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel).

“El pliego presentado por el sindicato contiene sus propuestas de carácter económico y administrativo, con miras a la negociación de la nueva convención colectiva, las cuales serán materia de análisis y discusión, cuando así corresponda”, plasmó Capac en un comunicado.

De acuerdo con Capac, la decisión adoptada por la asamblea del gremio busca garantizar que la negociación se desarrolle dentro de un marco de certeza jurídica, transparencia y legitimidad institucional.

Capac dijo estar dispuesta al diálogo constructivo y a la búsqueda de consensos que fortalezcan la relación laboral en el sector.