Capac exhorta a los trabajadores a reincorporarse a las obras pese a las amenazas de los sindicatos

El ambiente para hacer negocios y atraer nuevas inversiones está siendo socavado por la incertidumbre y la inestabilidad, que generan las protestas y paralizaciones de las construcciones que desde hace dos semanas.

El presidente de la Cámara Panameña de la Construcción, Alejandro Ferrer Solís, junto con la directiva del gremio empresarial, hicieron un llamado a los trabajadores a que retomen las labores y se puedan reactivar obras en plena construcción que están paralizadas desde hace varios días.

Las protestas son convocados por representantes del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs) y algunas asociaciones de docentes y del sector salud.

“Este entorno actual no proyecta la estabilidad, ni la confianza necesarias, para atraer nuevas inversiones que generen empleo formal. La industria de la construcción, pilar clave del desarrollo económico y social del país, es una de las más afectadas”, dijo al reiterar que se pierden 90 millones de dólares diarios, sin contar la cuantía de las inversiones detenidas y los proyectos que están a la espera para comenzar.

Detalló que alrededor del 66% de trabajadores del sector están activos, por lo que hizo un llamado al resto a volver a sus labores, aunque, admitió que muchos están recibiendo amenazas por parte de los sindicatos para que no asistan a sus puestos de trabajo.

Detalló que alrededor del 66% de trabajadores del sector están activos, por lo que hizo un llamado al resto a volver a sus labores, aunque, admitió que muchos están recibiendo amenazas por parte de los sindicatos para que no asistan a sus puestos de trabajo.

“Entre las obras más afectadas se encuentran la Línea 3 del Metro de Panamá, el Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá, cuya paralización compromete seriamente os cronogramas y fechas de entrega. Estos retrasos generan, además reclamos por tiempo y costos adicionales que el Estado, como contratante debe asumir”, dijo.

Puntualizó que a esto se suman obras del sector privado, proyectos en desarrollo y en plano y una cadena de afectados en la parte de proveedores de insumos y bienes para el sector de la construcción.

El presidente de Capac reiteró que la paralización que está llevando es ilegal y se corre el riesgo de sanciones.

“A los trabajadores del sector, la Capac les extendió un mensaje de solidaridad y los invitó a reincorporarse”.

Por su parte, Gabriel Diez Montilla, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, sostuvo que se reunieron el miércoles, 7 de mayo, con el presidente José Raúl Mulino, para expresar la preocupación que tiene el sector sobre la situación de las protestas y las paralizaciones.

“Creemos que el diálogo es la solución a los problemas”, dijo.

Diez Montilla describió que la situación en muchos sectores es crítica, comenzando por el sector construcción, además de los comerciantes, restaurantes, operadores turísticos y principalmente los estudiantes que han dejado de recibir clases algunos días.

El presidente del Conep dijo que es hora de hablar con la realidad. Dijo que los sindicatos alegan que se privatizará la seguridad social y eso es falso al igual que es falso que se haya subido la edad de jubilación en la Ley 462.

“Además hay comerciantes que trajeron sus cosechas de tierras altas y no tienen comprador y están perdiendo sus cosechas. Igual le está sucediendo a los microempresarios. El costo lo pagan todos los panameños. Se tiene que dejar este conflicto que no lleva a la búsqueda de ninguna solución”, expresó.

El presidente del Conep dijo que es hora de hablar con la realidad. Dijo que los sindicatos alegan que se privatizará la seguridad social y eso es falso al igual que es falso que se haya subido la edad de jubilación en la Ley 462.

“Nosotros estamos preocupados por la sostenibilidad del empleo. Aquí no solo se está cuestionando no solamente una ley [462 de la CSS], pareciera que se está cuestionando la democracia y se está cuestionando el futuro del país y todo lo que por generaciones hemos luchado por construir. No podemos continuar con esos cuentos que nos está echando un grupito”, alertó el presidente del Conep.