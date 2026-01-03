Panamá, 04 de enero del 2026

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Tras negociación

    Capac y siete sindicatos acuerdan nueva convención colectiva hasta el 2029

    Yasser Yánez García
    Capac y siete sindicatos acuerdan nueva convención colectiva hasta el 2029
    Cortesía

    La Cámara Panameña de la Construcción (Capac) registró un nuevo convenio colectivo de trabajo de la industria de la construcción, tras culminar un proceso de negociación con un grupo de siete sindicatos del sector, el pasado 2 de enero.

    De acuerdo con la Capac, el acuerdo se alcanzó luego de que el 31 de diciembre se presentara formalmente el pliego de peticiones por parte de la nueva contraparte sindical, una vez vencida la convención colectiva anterior.

    El nuevo convenio colectivo tendrá vigencia del 2 de enero de 2026 al 2 de enero de 2029. El acuerdo se sustenta en la convención colectiva previa, garantizando el respeto de los derechos adquiridos por los trabajadores, e incorpora ajustes derivados del inicio de la relación laboral con la nueva representación sindical.

    La nueva contraparte está encabezada por el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Perforación de Panamá (Sinticopp) y la integran además Untraics, Sitracona, Sintracoapa, Sitradeico, Uticap y Utracove.

    La negociación se desarrolló por la vía directa y contó con la mediación del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), conforme a los procedimientos establecidos en el Código de Trabajo.

    Yasser Yánez García


