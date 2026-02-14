Carnavales 2026: AMP detecta exceso de pasajeros en lanchas y anuncia sanciones

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Autoridad Marítima reforzó los controles en puertos tras detectar intentos de transportar más pasajeros de los permitidos y advirtió que aplicará sanciones durante el operativo de Carnaval 2026.

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) advirtió que en el inicio del Operativo de Seguridad Marítima de los Carnavales 2026, se ha detectado en algunos puertos del país la intención de ciertos operadores de lanchas de transportar más pasajeros de los autorizados en sus certificados y permisos de operación.

La entidad, a través de la Dirección General de Puertos e Industrias Marítimas Auxiliares, recordó que el límite de pasajeros es una condición técnica obligatoria establecida en el Certificado de Seguridad de cada embarcación y en la documentación emitida por la Dirección General de Marina Mercante.

Alertaron que el incumplimiento de esta medida constituye una infracción a la normativa marítima vigente y representa un riesgo directo para la seguridad de la vida humana en el mar.

La AMP ha desplegado funcionarios para el operativo de seguridad en el transporte marítimo. Cortesía

La AMP subrayó que únicamente podrán transportar pasajeros aquellas embarcaciones que cuenten con licencia de operación vigente para el servicio de transporte de personas. Las naves que no posean este documento no podrán zarpar ni embarcar pasajeros bajo ninguna circunstancia.

Durante el operativo, que se desarrolla en el marco de las festividades de Carnaval, inspectores verificarán la certificación técnica de las embarcaciones, la licencia de operación correspondiente y los permisos exigidos por la autoridad competente.

La institución advirtió que, en coordinación con los estamentos de seguridad, aplicará las medidas administrativas y sanciones que establece la ley a quienes incumplan las disposiciones vigentes.

“La seguridad de la vida humana en el mar es prioritaria y no admite excepciones”, reiteró la entidad marítima.