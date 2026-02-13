Carnavales 2026: Autoridad Marítima desplega 132 inspectores en operativo de seguridad en muelles y puertos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Del 14 al 17 de febrero, la entidad reforzará la supervisión en puertos y puntos turísticos ante el incremento de viajeros por mar, verificando el cumplimiento de normas, equipos obligatorios y condiciones de navegación segura en todo el país.

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) desplegará un operativo nacional de seguridad del 14 al 17 de febrero de 2026, con motivo de las celebraciones de Carnaval, período en el que se incrementa el traslado de pasajeros hacia playas e islas del país.

La entidad informó que contará con 132 inspectores, quienes estarán distribuidos en los principales puertos autorizados para verificar el cumplimiento de las normas de seguridad en los zarpes de embarcaciones.

De acuerdo con cifras oficiales, durante los Carnavales de 2025 se movilizaron por vía marítima 85,607 pasajeros en 8,897 naves, lo que evidencia el alto flujo de viajeros que utilizan este medio de transporte durante estas fechas.

El uso de chaleco salvavidas es clave en las medidas de seguridad en el transporte marítimo. Cortesía

La AMP reiteró que los inspectores comprobarán que las embarcaciones cuenten con las condiciones mínimas de seguridad antes de autorizar su salida.

Entre las medidas exigidas figuran chalecos salvavidas para todos los ocupantes, equipo de comunicación en buen estado, bengalas de señalización, extintores portátiles tipo ABC de al menos 4 kilogramos, motores fuera de borda en óptimas condiciones y tripulación capacitada en seguridad de navegación.

El operativo tendrá cobertura en distintos puntos del país: En Los Santos estarán en Puerto Pedasí, El Arenal, Isla Iguana y La Yeguada. En Colón, a través de la Capitanía de Cristóbal, habrá presencia en Portobelo, Isla Grande, La Guaira, Río Indio, Miguel de la Borda, Cacique, Portobelo Ruinas, Portobelo Congo, Portobelo La Estacada, Puerto Lindo y Portobelo Policía.

La AMP tendrá presencia en 33 puntos a nivel nacional durante el operativo marítimo de Carnavales.

En Darién el control se realizará en Puerto La Palma, Puerto Quimba y Puerto Yaviza; en Veraguas, en Puerto Mutis, Santa Catalina y Puerto Vidal (Pixvae); y en Chiriquí, en Puerto Pedregal (Base), Boca Chica y Punta Tierra.

Asimismo, habrá supervisión en Puerto Aguadulce (Coclé); en Obaldía y La Miel (Guna Yala); en Puerto Coquira, Puerto Taboga y Puerto Panamá (Panamá); y en Puerto Almirante, Puerto Chiriquí Grande y Puerto Bocas Isla (Bocas del Toro).

La AMP hizo un llamado a capitanes, operadores y pasajeros a utilizar únicamente puertos autorizados, colaborar con las autoridades y acatar las instrucciones de seguridad, con el fin de prevenir incidentes y garantizar traslados seguros durante las festividades.