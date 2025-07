Carreras de ciclo corto: una ruta hacia los empleos del futuro

Panamá enfrenta un urgente desafío: preparar a su juventud para un mercado laboral que evoluciona más rápido que el sistema educativo. En un mundo donde la inteligencia artificial, el big data y la transformación digital están redefiniendo las reglas del juego, gran parte de la población panameña sigue formándose para un mercado que ya no existe.

El Foro Económico Mundial lo dejó claro este año en Davos: el 40% de las competencias laborales actuales deberán ser reentrenadas en menos de cinco años. Y el 90% de las empresas en el mundo estarán utilizando inteligencia artificial antes de 2030. Estos tiempos ponen a Panamá contra las cuerdas.

Milena Gómez, del Instituto Técnico Superior Especializado, compartió datos reveladores en el foro de Empleo 2025 organizado por La Prensa.

Actualmente, solo el 8% de la población panameña alcanza la educación superior, y apenas el 0.2% accede a niveles técnicos especializados. El panorama se agrava si se considera que 7 de cada 10 estudiantes universitarios abandonan sus estudios durante los dos primeros años.

¿La razón? Un sistema educativo que no conecta con el mercado laboral.

Según las pruebas del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE),conocido como PISA, apenas 1 de cada 10 estudiantes panameños domina lo básico en matemáticas; solo 2 de cada 10 lo logra en ciencias, y 7 de cada 10 no comprenden lo que leen.

Mientras tanto, la demanda global crece para perfiles técnicos y tecnológicos como especialistas en big data, ciberseguridad, energías renovables, desarrollo de software, análisis de datos e inteligencia artificial. Campos en los que, localmente, la oferta educativa sigue siendo limitada.

Carreras cortas...

En medio de este escenario, dijo que el Itse se ha convertido en un modelo que busca cerrar la brecha entre educación y empleo. Inspirado en sistemas de formación técnica de países como Alemania, Singapur y Reino Unido, están ofreciendo carreras de ciclo corto de dos años, diseñadas junto con el sector privado para responder a las necesidades reales del mercado.

Los resultados parecen hablar por sí solos: 8 de cada 10 egresados consiguen empleo en Panamá, mientras que los otros dos continúan estudios superiores o emprenden sus propios negocios. “No se trata solo de formar técnicos, sino de formar talento humano listo para la economía 4.0”, señala la dirección del instituto.

El objetivo, según el diagnóstico de educación superior en Panamá, es que al menos el 49% de la población alcance un nivel técnico o universitario en menos de cinco años, una meta ambiciosa pero clave para evitar un escenario de desempleo masivo, especialmente entre jóvenes y mujeres.

A medida que la inteligencia artificial se integra en todos los sectores productivos, las tareas monótonas y repetitivas están desapareciendo. Lo que el mercado busca ahora son habilidades humanas que no pueden ser replicadas por una máquina. Ahora más que nunca tiene un alto valor: la curiosidad, el pensamiento crítico y la creatividad.

En este sentido, Panamá no puede seguir insistiendo en modelos educativos tradicionales que premian la memoria y la repetición, la clave estará en formar personas que piensen, resuelvan, se adapten y creen.

“¿Podemos seguir formando panameños para un mundo que ya no existe?”, se preguntó Gómez.

La respuesta parece evidente: no. Si el país no acelera la transformación educativa y no invierte decididamente en la educación técnica, el futuro del empleo quedará fuera del alcance para la mayoría.