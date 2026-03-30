Casi $300 millones costará solucionar el tranque del Corredor Sur

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NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Más carriles para la autopista. El crecimiento de sectores como Costa del Este, Santa María, Don Bosco y las conexiones con Brisas del Golf generan presión vehicular.

El tranque en el Corredor Sur dejó de ser un problema ocasional para convertirse en parte de la rutina diaria de miles de conductores.

En las horas pico —entre 7:15 a.m. y 8:15 a.m., y de 4:30 p.m. a 5:30 p.m.— la vía opera al límite de su capacidad, con filas que se extienden desde puntos críticos como Punta Pacífica y Llano Bonito, y que terminan afectando no solo la autopista, sino también las calles alternas. Desde lo alto de una torre en Costa del Este o al volante, el tranque se revela como una escena repetida: una marea de autos detenidos que avanza a cuentagotas.

Detrás de esta presión hay un cambio claro en la ciudad: el crecimiento acelerado de zonas residenciales y comerciales hacia el este. Sectores como Santa María, Metro Park, Tocumen y Brisas del Golf han multiplicado la cantidad de personas que dependen del Corredor Sur para llegar al centro de la ciudad, al trabajo o al aeropuerto. Cada nuevo proyecto inmobiliario, cada parque logístico o centro corporativo suma más vehículos.

Imágenes satelitales del área colindante al Corredor Sur.

Para el usuario, esto se traduce en más tiempo al volante, trayectos impredecibles y un impacto directo en su rutina diaria. Un incidente dentro del corredor —o incluso fuera de él— puede disparar el congestionamiento en cuestión de minutos, evidenciando lo interconectado que está el sistema vial.

La Empresa Nacional de Autopistas (ENA) ha indicado que esta vía atiende en promedio 65 millones de aforos vehiculares anuales. Esta es la cantidad de transacciones que se realizan cada año. Estas son las veces que un auto pasa por una de las estaciones de cobro.

Se proyecta que el volumen de tránsito se duplicará hacia el año 2049.

Desde el pasado 9 de enero se publicaron las bases de un proceso de precalificación para el proceso de licitación para el estudio, diseño y construcción de la ampliación del Corredor Sur.

El proyecto implica añadir dos carriles adicionales por sentido, para que el corredor cuente con un total de cuatro carriles por dirección, desde el sector de Punta Pacífica a la zona de Ciudad Radial.

Yessica Goti, gerente general de ENA, explicó que la obra se dividirá en dos grandes tramos con presupuestos y niveles de dificultad distintos.

Yessica Goti, Gerente General, Empresa Nacional de Autopistas (ENA). LP/Isaac Ortega

El tramo marino, comprendido desde Punta Pacífica hasta Costa del Este, será la parte más compleja, ya que implica la construcción de un viaducto y relleno marino. Esa fase tendrá un costo estimado de $220 millones.

Tramo marino del Corredor Sur hacia Paitilla. 27 de marzo de 2026. LP/ Alexander Arosemena

Por su parte, el segmento terrestre está comprendido desde la finalización del tramo marino en Costa del Este hasta el sector de Tocumen. Pero este tramo se ampliará con dos carriles adicionales hasta Ciudad Radial. La obra tiene un costo aproximado de $80 millones.

Goti explicó que actualmente, los carriles en el tramo marino miden solo 3 metros y no tienen hombros. La ampliación permitirá que cada carril tenga el ancho estándar de 3.60 metros e incluirá los hombros necesarios.

En horas pico, los autos que toman por la autopista para ir de forma rápida, terminan atrapados en el tranque. LP

No solo se ampliará la vía principal, sino que se intervendrán (ampliarán o modificarán) puntos críticos de entrada y salida para evitar cuellos de botella fuera de la autopista. El detalle de todo lo que se haría se espera tener con más certeza cuando avance el proceso y sea público el pliego de la licitación.

Por ahora, se conocen varios puntos críticos y entronques identificados en los que se darían cambios

Salida de Punta Pacífica hacia Vía Brasil: Este punto ha sido señalado como uno de los más conflictivos, ya que presenta cuellos de botella que generan un “efecto dominó” de congestión en la vía principal del corredor en el sentido Tocumen–Paitilla, afectando tanto la hora pico de la mañana como la de la tarde.

Entronque de Llano Bonito: En esta zona se producen estancamientos en la vía troncal en el sentido Paitilla–Tocumen, especialmente durante la hora pico vespertina.

Tramo troncal Punta Pacífica–Ciudad Radial: Se ha determinado que este segmento requiere no solo la ampliación de carriles, sino también mejoras operativas en sus intercambiadores para poder responder a la demanda vehicular actual y proyectada.

Uno de los aspectos que podría preocupar a los usuarios de la autopista son las molestias durante la construcción. En ese sentido, se espera que el impacto sea mínimo en el tramo marino, ya que se construirá un puente totalmente nuevo al lado del existente, realizando la redistribución de carriles solo al finalizar la estructura.

En el tramo terrestre sí se prevén incomodidades temporales inevitables, dada la alta carga vehicular actual.

El proceso de precalificación constituye un mecanismo previo a la licitación. Esta fase ya pasó por un proceso de presentación de propuestas y consultas.

El crecimiento urbano en el sector de Costa del Este y Santa María han impactado la movilización en la zona. LP/ Alexander Arosemena

Se espera que el 27 de abril se publique el listado de los precalificados.

La selección del contratista para cada tramo o renglón se realizará en una etapa posterior. Únicamente aquellas empresas habilitadas para un renglón específico podrán participar en el procedimiento de selección correspondiente a dicho tramo.

La habilitación en un renglón no implica ni limita la posibilidad de participar en el otro, siempre que se cumplan los requisitos exigidos en el renglón correspondiente.

Se espera que este acto de licitación se lance formalmente durante el segundo trimestre de este año.

De cumplirse los tiempos establecidos, se prevé que la obra, que se financiará con recursos de ENA, esté culminada en el primer trimestre de 2029.

A la reunión de homologación asistieron más de 80 interesados, desde firmas de abogados —en aparente representación de empresas— hasta delegados de constructoras con presencia ya conocidas en Panamá.

En esta lista figuran Acciona Construcción, Centroequipos, Consorcio Construcciones Corredor Sur Panamá, Constructora Urbana (Cusa), Constructora Meco Panamá, Constructora Rodsa y Constructora Santa Fe Limitada; y Copisa. También estuvo Hyundai Engineering & Construction; Ica Constructora e Ininco, Mota-Engil.

Nuevamente, si se cumplen las proyecciones de ENA, se logrará reducir el 47 % del tiempo en el recorrido durante la hora pico matutina en sentido hacia Paitilla y más del 50 % en la hora pico vespertina en sentido hacia Tocumen.