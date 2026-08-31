Empleos: casi 9 de cada 10 panameños tienen miedo a quedarse sin trabajo

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Según un estudio de Konzerta la búsqueda de estabilidad y el temor al desempleo llevan a los trabajadores a aferrarse a sus puestos actuales, a pesar de que el 65% siente que su carrera profesional está estancada.

Un 87% de los que laboran en Panamá confesó que le preocupa quedarse sin trabajo, según el más reciente estudio de la plataforma de empleo Konzerta, titulado Job Hugging: agárrate fuerte.

Según el informe, esta cifra posiciona al país a la vanguardia de una tendencia regional denominada Job Hugging, que consiste en aferrarse a la posición laboral actual como un mecanismo de defensa ante la incertidumbre económica global.

La investigación, que evaluó el comportamiento de los profesionales frente a sus decisiones de permanencia, detalla que el principal motor en el día a día de los trabajadores es la seguridad.

Específicamente, el 57% de los encuestados señaló que lo que más valora de su empleo actual es la estabilidad que este le proporciona. Asimismo, un 31% admitió abiertamente sentir miedo de salir a buscar una nueva oportunidad en el mercado.

El estancamiento

Este fenómeno de inmovilidad laboral convive con un profundo sentimiento de insatisfacción profesional. El estudio expone que casi 7 de cada 10 talentos (un 65%) percibe que su carrera laboral se encuentra estancada.

Paradójicamente el 78% de los trabajadores panameños tiene en mente cambiar de empleo, pero el miedo actúa como un freno invisible. Esto se refleja en que un 59% de ellos reconoce que revisa constantemente portales de ofertas laborales, pero nunca llega a postularse formalmente.

A nivel personal, el arraigo a la posición actual por temor ya es una realidad asumida: 4 de cada 10 trabajadores se identifica de forma directa con la tendencia del Job Hugging, y un 28% de este grupo asegura que lleva más de un año en este estado de cautela extrema.

En el extremo más conservador, un 7% de los encuestados afirma que, en el panorama actual, ninguna situación externa los haría presentar una renuncia voluntaria.

Feria de empleos online. Cortesía/Konzerta

La perspectiva de los especialistas en Recursos Humanos

La tendencia no pasa desapercibida para quienes gestionan el talento en las empresas. El 82% de los especialistas en Recursos Humanos consultados afirmó detectar de manera clara a trabajadores que se aferran a sus puestos por miedo dentro de sus respectivas organizaciones.

De acuerdo con los profesionales del área, este comportamiento suele manifestarse a través de perfiles bajos, la evitación activa de conflictos o la absorción de más tareas para intentar volverse indispensables ante posibles reestructuraciones.

El diagnóstico de los expertos sugiere que este fenómeno está lejos de ser una conducta pasajera. Un 98% de los especialistas en Recursos Humanos proyecta que el Job Hugging se incrementará de manera notable durante los próximos años en la región.

El gran desafío para las organizaciones locales en adelante consistirá en diseñar estrategias que transformen este conformismo defensivo en un compromiso real y motivado, en un entorno donde el movimiento externo parece haberse congelado, concluye el informe.