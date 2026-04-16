Caso PedidosYa: Consumidores se quedan sin sus pedidos y sin el dinero

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Mientras los motorizados cumplen el cuarto día de suspensión de operaciones, los consumidores reportan la cancelación de los pedidos y reclaman que se les cobra sin devolución inmediata del pago realizado.

Los efectos del cese de operaciones de los motorizados de la plataforma de delivery PedidosYa que cumple su cuarto día, no solo impactan a restaurantes y repartidores, sino también a los consumidores, quienes denuncian cobros por pedidos que no reciben y retrasos en la devolución de su dinero.

Usuarios reportan que la aplicación continúa aceptando órdenes en algunos comercios y procesando pagos de forma inmediata; sin embargo, ante la falta de repartidores, los pedidos son cancelados posteriormente o presentan demoras prolongadas de más de 2 horas. En estos casos, la plataforma informa que el reembolso puede tardar hasta siete días hábiles.

“Pagas de una vez, pero luego el pedido se atrasa y lo cancelan porque no hay motorizados. Después te dicen que la devolución toma siete días”, relató un usuario afectado, en un comentario en la red social Instagram de la plataforma PedidosYa.

El usuario cuestionó la falta de garantías para el consumidor en medio de la crisis operativa.

Servicio de entrega de pedidos.

Otros testimonios también colocados en redes sociales apuntan a situaciones de mayor tensión. En un caso registrado en Plaza Libertad, un cliente manifestó su molestia luego de que su pedido fuera retirado presuntamente por un motorizado, pero nunca fue entregado. El restaurante involucrado indicó que no podía asumir responsabilidad directa por lo ocurrido.

Se estima que 65 mil pedidos se han dejado de brindar por día desde que comenzó la paralización el pasado lunes 13 de abril lo que afecta a 3,500 comercios y más de 4,100 motorizados.

Este jueves los motorizados realizaron una caravana y concentración pacífica cerca de las oficinas de la empresa para exigir una revisión de las tarifas.

Motorizados de #PedidosYa realizan caravana en #Panamá para exigir el aumento del pago del servicio. Video Elysée Fernández https://t.co/Jv0CT2FvT1 pic.twitter.com/9vpE4VlhAI — La Prensa Panamá (@prensacom) April 16, 2026

Acodeco alerta que se incumple la ley

Ante estas situaciones, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) recordó que, según el artículo 36 de la Ley 45 de 2007, el proveedor está obligado a cumplir con la prestación del servicio en condiciones justas, informar adecuadamente sobre el estado del pedido y responder ante el consumidor en caso de incumplimiento.

La ley establece que cuando un pedido no es entregado, como ocurre en servicios de delivery, se configura un incumplimiento del servicio que obliga al proveedor a ofrecer una solución efectiva, ya sea la reposición o la devolución del dinero. Además, la normativa establece que la empresa no puede deslindarse de responsabilidad alegando fallas de terceros, ya que mantiene una relación directa con el consumidor.

En este contexto, la falta de cumplimiento en la entrega del servicio y los retrasos en los reembolsos podrían constituir una violación a la ley de protección al consumidor, lo que abre la puerta a posibles reclamaciones formales por parte de los afectados.

El conflicto con los motorizados, que ya suma cuatro días, continúa generando efectos en cadena dentro del ecosistema de delivery, afectando tanto la operación de los comercios como la experiencia y confianza de los usuarios. Los motorizados realizan la protesta en reclamo del nuevo sistema de pago por kilometraje que les estaría reduciendo sus ingresos entre 36% y 40%.

Hasta el día miércoles aparecían algunos restaurantes en PedidosYa con la opción de retirar en el local debido a que no se estába prestando el servicio de entregas. Este jueves la plataforma tiene un mensaje que no hay sugerencias de comercios para realizar alguna compra.

La plataforma indica que está presentando demoras en la entrega.

¿Qué piden los motorizados?

Los motorizados de PedidosYa exigen una revisión del esquema de pagos, al considerar que el nuevo modelo reduce significativamente sus ingresos. Actualmente, la plataforma opera en 13 ciudades del país con más de 4,100 repartidores independientes y 3,500 comercios afiliados, pero los conductores denuncian que la tarifa base pasó de $2.50 por entrega a un promedio cercano a $1.95, lo que implica una caída de ingresos de entre 36% y 40%. Esto representa una disminución mensual de aproximadamente $1,250 a $975, pese a mantener altos niveles de actividad.

Imágenes de caravana realizada por los repartidores de PedidosYa.



Video: Elysée Fernándezhttps://t.co/Jv0CT2FvT1 pic.twitter.com/QbB4zZMo3k — La Prensa Panamá (@prensacom) April 16, 2026

Entre sus principales peticiones está elevar la tarifa base a $3.50 por pedido, lo que les permitiría alcanzar ingresos cercanos a $1,400 mensuales, aunque reconocen que esto implicaría jornadas de hasta 70 a 80 horas semanales. Los motorizados aseguran que, con el esquema actual, los ingresos no compensan los costos operativos que deben asumir, como combustible, mantenimiento, seguros y otros gastos asociados al uso de sus vehículos.

El diputado Betserai Richards alertó sobre las precarias condiciones de conductores de delivery y transporte, denunciando jornadas de hasta 16 horas por pagos mínimos, sin contrato ni seguro social. Exigió al Mitradel actuar y advirtió que “la esclavitud quedó en el pasado”.… pic.twitter.com/SRBMLGzqUf — La Prensa Panamá (@prensacom) April 16, 2026

Además del tema económico, los repartidores reclaman mejores condiciones laborales y mayor regulación. Denuncian que, aunque son considerados “trabajadores independientes”, en la práctica operan bajo condiciones similares a las de un empleado, sin acceso a beneficios como seguridad social o estabilidad laboral. También cuestionan los controles de la plataforma, las largas jornadas —de hasta 12 a 16 horas diarias— y la falta de protección ante accidentes, lo que, aseguran, los deja en una situación de vulnerabilidad dentro del modelo de economía digital.

El tema transcendió este jueves hasta la Asamblea Nacional donde el diputado Betserai Richard, denunció las precarias condiciones de los conductores de la plataforma que no cuentan con seguro social y otros beneficios.