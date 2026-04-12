Panamá, 12 de abril del 2026

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    Mensaje semanal

    Cciap advierte los compromisos que tiene el país por delante

    Henry Cárdenas P.
    Cciap advierte los compromisos que tiene el país por delante
    Aurelio Barría Pino cuenta con 20 años de experiencia en áreas comercial y retail de multinacionales. Foto/Cortesía

    La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap), cuya junta directiva fue renovada a mediados de semana, resaltó que el país tiene importantes compromisos por enfrentar.

    En su mensaje semanal al país, se destaca que Panamá atraviesa una etapa de transformaciones donde se han dado pasos para “ordenar la casa, fortalecer la confianza” y sentar bases para la “disciplina fiscal, el fortalecimiento institucional y la credibilidad internacional”.

    De igual manera, la Cciap recuerda que existen desafíos que requieren atención, como la “reapertura de la mina”, el “acceso al agua”, una “educación de calidad” y el combate a la “corrupción”, la cual debe enfrentarse con determinación.

    La Cciap, que tiene como nuevo presidente a Aurelio Barría Pino, destaca que el desarrollo implica hacer empresa con ética, cumplir la ley, generar empleos dignos y aportar activamente al progreso del país, entendiendo que la responsabilidad va más allá de la actividad económica, siendo un compromiso con la sociedad.

    “En este nuevo periodo, enfocaremos nuestros esfuerzos en acciones concretas 1: Impulsaremos la implementación efectiva de iniciativas que generen oportunidades para los jóvenes a través de la Ley de Pasantías; 2: fortaleceremos el ecosistema emprendedor —columna vertebral de nuestra economía—; 3: promoveremos la atracción de inversiones y las conexiones comerciales; y 4: elevaremos el valor que ofrecemos a nuestros miembros”, se indica en el documento.

    Henry Cárdenas P.

    Portadista

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