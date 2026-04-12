Cciap advierte los compromisos que tiene el país por delante

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap), cuya junta directiva fue renovada a mediados de semana, resaltó que el país tiene importantes compromisos por enfrentar.

En su mensaje semanal al país, se destaca que Panamá atraviesa una etapa de transformaciones donde se han dado pasos para “ordenar la casa, fortalecer la confianza” y sentar bases para la “disciplina fiscal, el fortalecimiento institucional y la credibilidad internacional”.

De igual manera, la Cciap recuerda que existen desafíos que requieren atención, como la “reapertura de la mina”, el “acceso al agua”, una “educación de calidad” y el combate a la “corrupción”, la cual debe enfrentarse con determinación.

La Cciap, que tiene como nuevo presidente a Aurelio Barría Pino, destaca que el desarrollo implica hacer empresa con ética, cumplir la ley, generar empleos dignos y aportar activamente al progreso del país, entendiendo que la responsabilidad va más allá de la actividad económica, siendo un compromiso con la sociedad.

“En este nuevo periodo, enfocaremos nuestros esfuerzos en acciones concretas 1: Impulsaremos la implementación efectiva de iniciativas que generen oportunidades para los jóvenes a través de la Ley de Pasantías; 2: fortaleceremos el ecosistema emprendedor —columna vertebral de nuestra economía—; 3: promoveremos la atracción de inversiones y las conexiones comerciales; y 4: elevaremos el valor que ofrecemos a nuestros miembros”, se indica en el documento.