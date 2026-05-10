Cciap: confianza internacional y educación, claves para el futuro de Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Además de sus ventajas naturales, Panamá tiene que fortalecer sus estrategias de país, con la mira puesta en robustecer la confianza internacional mediante instituciones sólidas, políticas públicas efectivas y una visión estratégica compartida, resaltó este domingo la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap) en su mensaje semanal.

“Hoy los países compiten por inversiones, talento y oportunidades; y en esa competencia, la capacidad de generar confianza marca la diferencia. Por ello, resulta indispensable avanzar en la implementación de políticas públicas que fortalezcan nuestra imagen internacional, que trasciendan períodos gubernamentales y respondan a objetivos nacionales de largo plazo”, se plasma en el comunicado.

La Cciap destaca que Panamá tiene desafíos relacionados con educación, empleo, competitividad y modernización institucional, los cuales requieren diálogo, continuidad y ejecución eficiente.

Al mismo tiempo, el gremio empresarial recordó que la confianza también se construye garantizando reglas claras, fortaleciendo la seguridad jurídica y promoviendo un clima de inversión estable y predecible.

“Pero, sobre todo, se construye formando talento humano capaz de competir en una economía global cada vez más tecnológica y dinámica”.

En ese sentido, se indica que el debate sobre la calidad y credibilidad del sistema educativo debe servir para acelerar las transformaciones que el país necesita. “Un hub logístico, financiero y tecnológico sostenible requiere capital humano preparado”.

La Cciap informó que esta semana el gremio participó en el SelectUSA Investment Summit 2026, integrado por 38 líderes empresariales, lo que constituye una señal clara de lo que Panamá puede lograr cuando actúa con visión, determinación y sentido de país.