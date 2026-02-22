Panamá, 22 de febrero del 2026

    Crecimiento

    Cciap: el turismo requiere planificación, inversión, incentivos y formación certificada

    Henry Cárdenas P.
    La Cciap recordó que el sector turístico necesita respaldo constante, porque es un sector que compite todos los días a nivel internacional. Archivo

    Tras un año 2025 que reflejó un notable crecimiento del sector turístico, en cuanto al movimiento de visitantes, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap) plantea que esto no se puede quedar en una buena racha, ya que el turismo exige estrategia a largo plazo y acciones claras en el corto plazo.

    “Requiere planificación, inversión sostenida y coordinación permanente entre el sector público y privado, pero también formación y educación técnica certificada que eleve la calidad del servicio que ofrecemos. Si queremos competir con los mejores destinos del mundo, debemos garantizar experiencias de alta calidad en cada punto de contacto con el visitante”, plantea el gremio empresarial en su carta semanal al país.

    La Cciap recordó que el sector turístico necesita respaldo constante, porque es un sector que compite todos los días a nivel internacional.

    Además, sostiene la Cciap que nuestro país ofrece un producto de calidad con biodiversidad, cultura, turismo de negocios, playas, montañas y gastronomía. Además, indica que el seguro al turista refuerza el mensaje de seguridad y confianza que brinda el país.

    “Si queremos crecer aún más, tenemos que atrevernos a innovar. Otros destinos competidores aplican incentivos para estimular el gasto del visitante. Panamá puede evaluar medidas como la exención del ITBMS a los turistas en sus compras, especialmente en temporadas clave. Eso nos haría más competitivos y potenciaría el turismo de compras, un segmento por el que ya somos reconocidos y que podemos hacer crecer aún más”, resalta la Cámara de Comercio.

    El sector privado hizo énfasis en las estadísticas turísticas, en las que se refleja que Panamá superó los 2.65 millones de visitantes entre enero y noviembre de 2025. Además, argumenta que estos visitantes representaron 5,981.4 millones de dólares en ingresos turísticos, lo que representa un crecimiento de 9.3% frente al mismo período del año anterior.

    También resaltó que la llegada de visitantes internacionales aumentó 7.6%, según la Autoridad de Turismo de Panamá.

