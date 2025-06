Cciap insiste en una agenda nacional para reactivar el empleo en el país

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap) hizo un llamado a construir una agenda nacional con el empleo como eje central, tras los efectos económicos y laborales de la pandemia, las protestas que cerraron vías en 2022 y 2023, y las más recientes ocurridas este 2025.

Entre los temas que debería abordar esta agenda está en generar acciones concretas como la inversión en infraestructura, la diversificación económica, el fomento al emprendimiento, y especialmente en la educación técnica y la formación laboral adaptada a las necesidades del presente y el futuro.

El gremio reporta que solo hasta noviembre de 2023, se habían perdido más de 54 mil empleos no agrícolas en el país.

“El empleo no puede seguir esperando”, advirtió la Cciap. “La generación de empleos de calidad es el camino para un Panamá más justo y productivo. Por eso no solo hablamos: actuamos”.

Además, resaltan que a octubre de 2024, Panamá tenía 24 mil asalariados privados menos que en 2012, mientras el número de funcionarios públicos aumentó en 63 mil y los trabajadores informales crecieron en 264 mil, según cifras de la Contraloría General de la República.

Para el especialista laboral René Quevedo, “por cada trabajador privado que se ha perdido, se han sumado 3 funcionarios y 10 informales”.

“Esto no es sostenible. No es justo. Y, sobre todo, no impulsa el país hacia adelante”, aclaran en el comunicado.

Con el objetivo de conectar empresas con vacantes disponibles con personas en busca de empleo, el gremio realizará la Feria de Empleo CCIAP 2025, que se llevará a cabo los días 24 y 25 de junio en su sede.