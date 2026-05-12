Panamá, 12 de mayo del 2026

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    Expectativas

    Cciap pide que nuevo administrador del Canal de Panamá tenga perfil técnico y no político

    La Cciap advierte que el nuevo líder de la ACP debe ser una figura técnica capaz de ejecutar el proyecto de Río Indio.

    Martha Vanessa Concepción
    Cciap pide que nuevo administrador del Canal de Panamá tenga perfil técnico y no político
    Canal de Panamá. Cortesía ACP

    El gremio empresarial se mantiene “a la expectativa” tras conocerse el desarrollo de sesiones clave en Virginia, Estados Unidos, donde la Junta Asesora del Canal analiza quién será el futuro administrador de la vía acuática, afirmó este martes, 12 de mayo, el presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap), Aurelio Barría Pino.

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    Canal de Panamá: Espino de Marotta está en la carrera por la administración

    Para el sector productivo nacional, el perfil del sucesor no admite matices políticos. “La expectativa es que sea una persona proba, técnica, que sepa conducir el Canal en los planes que ya están trazados”, enfatizó Barría Pino, destacando que la reciente reunión en territorio estadounidense destaca la relevancia global que tiene esta elección para el comercio mundial.

    Cciap pide que nuevo administrador del Canal de Panamá tenga perfil técnico y no político
    Aurelio Antonio Barría Pino. Cortesía/Cciap

    Agua para el futuro: El reto de Río Indio

    Barría advirtió que la nueva administración no debe improvisar, sino dar continuidad a proyectos que han sido planificados meticulosamente. El más crítico de ellos es el reservorio de Río Indio, una obra que el gremio considera el pilar de la seguridad nacional para el próximo medio siglo.

    “Ese proyecto nos debe asegurar agua a los panameños para los próximos 50 años y también la sostenibilidad del Canal hacia el futuro”, explicó.

    La Cciap destaca también que los ojos del mundo están puestos sobre Panamá, esperando que la transición mantenga la excelencia técnica que ha caracterizado a la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) desde su transferencia.

    Martha Vanessa Concepción

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