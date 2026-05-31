Cciap propone corredor logístico entre Panamá y Marruecos para conectar mercados

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Panamá y Marruecos exploran la posibilidad de desarrollar un corredor logístico birregional que fortalezca el comercio, atraiga inversiones y conecte de manera más eficiente los mercados de América Latina, África, Europa y Oriente Medio.

La propuesta surgió durante una reciente misión empresarial y gubernamental panameña a Marruecos, encabezada por el viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Hoyos, y en la que participó la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap).

Según el gremio empresarial, la visita permitió identificar oportunidades de cooperación en áreas como logística, zonas francas, comercio, turismo, energías renovables, innovación y formación profesional.

Panamá debe convertir su conectividad en inversión.



Desde la Cámara impulsamos una agenda internacional para atraer inversión, abrir mercados y consolidar al país como plataforma logística, marítima e industrial de la región.



Lee el #CámaraOpina:https://t.co/5UnnkmKKI1 — Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura (@CCIYAP) May 31, 2026

“Panamá no puede limitarse a esperar oportunidades. Debe salir a buscarlas, construirlas y convertirlas en inversión, empleo y crecimiento”, señaló la Cámara de Comercio al destacar los resultados de la misión.

Durante los encuentros sostenidos con autoridades, agencias de promoción de inversiones, empresarios y representantes de plataformas logísticas e industriales marroquíes, se puso de relieve la complementariedad entre ambos países.

La Cciap destacó que Marruecos desempeña para África, Europa y Oriente Medio un papel similar al que Panamá ejerce en América Latina gracias a su posición geográfica estratégica, infraestructura logística y capacidad para facilitar el comercio internacional.

El gremio considera que esa coincidencia de fortalezas puede traducirse en una alianza económica capaz de generar nuevas rutas comerciales y atraer inversiones hacia ambas naciones.

No obstante, advirtió que el reto ahora consiste en convertir los acercamientos diplomáticos y empresariales en proyectos concretos.

Entre las acciones planteadas figuran el impulso de misiones comerciales recíprocas, encuentros de negocios y acuerdos de cooperación entre las plataformas logísticas e industriales de ambos países.

Para la Cámara de Comercio, el desarrollo de un corredor logístico entre Panamá y Marruecos permitiría ampliar la presencia de empresas panameñas en mercados africanos y europeos, al tiempo que facilitaría la llegada de nuevas inversiones al país.

El sector empresarial sostiene que la clave estará en transformar esas ventajas competitivas en resultados tangibles para la economía nacional, mediante la generación de empleo, el aumento de la inversión extranjera y la diversificación de los mercados de exportación.