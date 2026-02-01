Cciap resalta beneficios económicos y logísticos del Foro Económico Internacional en Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap) aseguró este domingo que el reciente foro económico realizado en el país, que convocó a siete jefes de Estado, abrió “nuevas rutas para el comercio” y ratificó las fortalezas de Panamá en cuanto a conectividad y capacidad logística para grandes eventos.

“Hay decisiones que se toman porque un país cumple. Otras, porque ese país responde. Y hay decisiones —como la de CAF— que se toman porque un país demuestra, una y otra vez, que es capaz de reunir al mundo y hacerlo bien. Eso fue Panamá durante el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026”, indicó.

Al evento, realizado el 28 y 29 de enero, asistieron Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil; Gustavo Petro, presidente de Colombia; Rodrigo Paz, presidente de Bolivia; Daniel Noboa, presidente de Ecuador; Bernardo Arévalo, presidente de Guatemala; Andrew Holness, primer ministro de Jamaica, y el presidente electo de Chile, José Antonio Kast.

De acuerdo con el gremio, este foro representó para el país un impacto económico importante. Cerca de 9,000 visitantes activaron hoteles, restaurantes, transporte y servicios. Fue dinamismo económico concreto, movimiento en la calle y actividad real para miles de panameños, aseguró.

“El país respondió, la ciudad respondió y la logística funcionó. Eso también cuenta, y cuenta mucho”, indicó la Cámara.

El sector empresarial también resaltó el papel del Gobierno. “La presencia fue clara y visible”, señaló.

A juicio del gremio, la presencia activa del presidente de la República, junto a ministros y viceministros en cada jornada del Foro, envió un mensaje importante de visión y estrategia. “Pero este encuentro fue más grande que cualquier actor individual: fue una muestra de lo que ocurre cuando el país actúa como sistema”, acotó.

La Cciap resaltó la visita de Kast a su sede, donde se reunió con sus miembros.

“No fue una visita protocolar. Fue una reunión de trabajo que fortaleció la relación bilateral y abrió nuevas rutas para el comercio y la inversión entre ambos países”, agregó.

Ese encuentro culminó con la firma de un Acuerdo de Cooperación entre la Cámara y la Confederación de la Producción y del Comercio.

A lo largo del Foro, también recibieron y atendieron a más de 15 delegaciones internacionales, incluyendo ministros, viceministros, secretarios de comercio y líderes de cámaras empresariales.

“La asistencia de delegaciones de África, Asia, Europa y Medio Oriente, junto a organismos como Naciones Unidas, OEA, OCDE y CEPAL, así como más de 30 empresas multinacionales, dejó un mensaje claro: Panamá ya no es solo un punto de paso. Es un punto de encuentro”.