Cena navideña para cuatro personas puede costar hasta $96.85 con ingredientes básicos, según monitoreo de Acodeco

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El costo de la cena navideña 2025 muestra diferencias significativas entre corregimientos, distritos y provincias del país, con la proteína principal como el factor que más incide en el presupuesto familiar.

De acuerdo con el más reciente monitoreo de precios de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), una cena tradicional para cuatro personas puede costar como mínimo entre $53.76 y $96.85.

El monitoreo de precios se realizó entre el 5 y el 16 de diciembre en supermercados de la ciudad capital, San Miguelito, Panamá Oeste y la provincia de Bocas del Toro, tomando como referencia una canasta navideña.

La cena analizada por Acodeco lleva 25 productos básicos que pueden incluir pavo, pollo y jamón como proteína y otros como rosca de pan sin nueces de 33 onzas; nueces mixtas (400 g); dulce de frutas (14 oz); aceitunas (7 oz); alcaparras (7 oz); arroz (5 libras); lata de guandú (15 oz.); 1 libra de papas; 1 libra de cebolla; 1 docena de huevos; manzanas, uvas y peras (una libra cada una); ron ponche (750 ml.) y piña en rodajas (20 onzas).

El precio de esta comida puede ser mayor si se agregan otros ingredientes.

Al comparar los resultados del monitoreo de Acodeco de 2025 con los registrados en diciembre de 2024, se observa un aumento generalizado en el costo de la cena navideña, especialmente en las opciones con jamón y pavo. El caso más evidente es Panamá Oeste, donde la cena con jamón pasó de $71.32 en 2024 a $73.10 en 2025, mientras que la opción con pollo se mantuvo como la más económica, aunque subió de $57.16 a $53.76, mostrando una leve contención de precios en ese rubro.

El Jamón es el ingrediente más costoso de una cena de navidad en Panamá.

En provincias que en 2024 figuraban entre las más caras, como Bocas del Toro, se registran incrementos más notorios. El año pasado, la cena más costosa en esa provincia era la que incluía pavo, con un valor de $86.19; para 2025, la cena con jamón alcanza los $82.49, reflejando presiones de costos asociadas principalmente al transporte y a las frutas y vegetales importados.

Pueblo Nuevo y Bella Vista encabezan los precios más altos

Dentro del distrito de Panamá, Pueblo Nuevo se mantiene como el corregimiento con los costos más elevados para estas fechas.

Allí, la cena con jamón alcanza los $96.85, impulsada por el precio de la proteína, que promedia $39.50 por una pieza de aproximadamente 10 libras. A esto se suman otros productos con precios altos, como la rosca de pan sin nueces $4.69) y el ron ponche, que llega a $11.00 por una botella de 750 ml.

En Bella Vista se presenta un comportamiento atípico: es el único sector donde la cena con pavo $85.10 resulta más cara que la de jamón $83.18. Esto se explica por el elevado precio del pavo, que en este corregimiento promedia los $30.80 por 10 libras.

Costos intermedios y oportunidades de ahorro en la capital

Juan Díaz muestra costos intermedios, con una cena con jamón estimada en $75.49. Este corregimiento destaca por precios más competitivos en frutas, como las uvas, cuyo costo por tres libras se sitúa en $5.37.

En Parque Lefevre, la cena con jamón alcanza los $82.50, aunque algunos vegetales son considerablemente más económicos que en otros sectores. Por ejemplo, las remolachas (3 libras) cuestan $1.77, frente a los $2.73 registrados en Pueblo Nuevo.

Santa Ana y Calidonia se perfilan como las opciones más accesibles dentro del centro de la ciudad, con una cena con pollo que cuesta $54.85 y con jamón $74.37.

San Miguelito y Panamá Oeste,

San Miguelito presenta una de las canastas más equilibradas. La cena con jamón promedia los $74.34, aunque registra el precio más alto en papas entre todas las zonas monitoreadas: $3.96 por cuatro libras, frente a los $2.88 que se pagan en Panamá Oeste.

Precisamente, Panamá Oeste —especialmente Arraiján y La Chorrera— se consolida como la zona más económica del país para la cena navideña. La opción con pollo cuesta apenas $53.76, el valor más bajo del monitoreo. El jamón de 10 libras promedia los $28.20, uno de los precios más bajos, mientras que productos básicos como la rosca de pan (794 gramos) se consiguen en $3.15 y la docena de huevos en $1.77.

Bocas del Toro

En el interior del país, Bocas del Toro refleja el impacto del transporte en algunos alimentos. La cena con jamón tiene un costo promedio de $82.49. Las frutas y vegetales son más caros que en la capital: las uvas (3 libras) cuestan $6.27 y la zanahoria (3 libras) alcanza los $3.27, casi un dólar más que en zonas como Parque Lefevre. El pavo de 10 libras, por su parte, promedia los $30.00.

La proteína, la clave del gasto navideño

El informe confirma que la elección de la proteína es determinante. El pollo sigue siendo la alternativa más económica en todas las zonas, mientras que el jamón y el pavo elevan de forma considerable el presupuesto final.

Acodeco recordó que estos costos son referenciales y pueden variar según las marcas y preferencias de cada familia, por lo que recomienda a los consumidores comparar precios antes de realizar sus compras y consultar los monitoreos disponibles en su sitio web.