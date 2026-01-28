CEO de Copa Airlines: ‘la empresa privada es la turbina que impulsa el crecimiento de América Latina’

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Pedro Heilbron afirmó en el foro de CAF, que la empresa privada, con reglas claras y estabilidad jurídica, es clave para generar empleo, reducir la pobreza y sostener el crecimiento del transporte aéreo en la región.

Durante el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, organizado por CAF, el presidente ejecutivo de Copa Airlines y presidente de la junta directiva de Copa Holdings, Pedro Heilbron, hizo un llamado a fortalecer el sistema de libre empresa como la principal herramienta para generar empleo, reducir la pobreza y enfrentar los desafíos estructurales de la región.

Heilbron señaló que, aunque América Latina y el Caribe enfrentan problemas persistentes como la informalidad, la desigualdad, el desempleo juvenil y la fragmentación de los mercados, las soluciones “son muy similares en China, en Panamá y en el resto del mundo”, y pasan por mejorar —no reemplazar— el modelo de libre empresa. “Es eficiente en la asignación de recursos, incentiva el esfuerzo y fomenta la competitividad, pero necesita un entorno con reglas claras y estables”, afirmó.

El presidente de Copa Holdings, Pedro Heilbron, señaló que, aunque los mandatarios de la región han descrito los grandes desafíos —pobreza, educación, integración, corrupción—, aún falta claridad sobre cómo resolverlos.



Sostuvo que, pese a sus imperfecciones, la libre empresa… pic.twitter.com/JcWGY4KGiN — La Prensa Panamá (@prensacom) January 28, 2026

El ejecutivo subrayó que uno de los mayores obstáculos para el desarrollo económico regional es la falta de certeza jurídica y la volatilidad regulatoria, factores que terminan operando en contra de la inversión y la productividad. En ese sentido, sostuvo que los gobiernos deben actuar como “alas” que aporten estabilidad y control, mientras la empresa privada funciona como las “turbinas” que impulsan el crecimiento.

Pedro Heilbron resaltó que el desarrollo de la región depende de la sincronía entre una empresa privada dinámica y gobiernos que aporten certidumbre.



Subrayó que el sector privado debe asumir una responsabilidad social real, actuar como parte de la comunidad y ser ejemplo de… pic.twitter.com/UMrIvwzSms — La Prensa Panamá (@prensacom) January 28, 2026

Aviación: crecimiento, empleo e integración

En su intervención, Heilbron destacó el rol estratégico de la aviación como motor de integración regional. De acuerdo con estimaciones del sector, la demanda de viajes aéreos en América Latina y el Caribe se duplicará en los próximos 15 años, lo que ha llevado a las aerolíneas a realizar inversiones sostenidas.

En los últimos cinco años, explicó, la oferta de vuelos en la región creció 30%, lo que se tradujo en cerca de 900 nuevas rutas aéreas, como resultado de políticas de apertura y cielos abiertos adoptadas por la mayoría de los países. Este proceso, añadió, ha beneficiado a consumidores, empresas y comunidades, además de generar empleo y dinamizar el comercio.

Heilbron también resaltó que, pese a la percepción contraria, los precios promedio de los pasajes aéreos están por debajo de los niveles de 2019, y son aún menores si se ajustan por inflación, gracias a la mayor competencia y eficiencia del sector.

Panamá como caso de éxito

El ejecutivo puso a Panamá como ejemplo del impacto positivo de la coordinación entre el Estado y la empresa privada. Indicó que, en un país de 4.5 millones de habitantes, la aviación y el turismo que llega por vía aérea generan cerca de 200 mil empleos y aportan alrededor del 8% del producto interno bruto (PIB).

Además, desde la capital panameña se opera hacia casi 100 destinos internacionales sin escalas, consolidando la conectividad aérea como uno de los principales motores de la economía nacional. A ello se suma que el Aeropuerto Internacional de Tocumen cerró 2025 como el terminal aéreo más puntual del mundo, con altos márgenes de rentabilidad, según destacó Heilbron.

Finalmente, el presidente ejecutivo de Copa Airlines llamó a que del foro surjan soluciones “audaces, innovadoras y eficientes”, y sostuvo que los problemas de la región no deben atribuirse a factores externos. “No tenemos a nadie más que culpar que a nosotros mismos”, dijo, al tiempo que instó a gobiernos y sector privado a trabajar juntos para “trazar un plan de vuelo” hacia la prosperidad regional.