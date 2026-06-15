Cepanim: Jubilados piden reducir al 7% la comisión por canje en el Banco Nacional

El dirigente Guillermo Cortés solicita la intervención del mandatario José Raúl Mulino para mitigar el impacto económico sobre los adultos mayores tras medio siglo de espera.

El dirigente de los jubilados, Guillermo Cortés, lanzó este lunes un llamado al Órgano Ejecutivo para que se reduzca del 10% al 7% la tasa de descuento institucional que aplica el Banco Nacional de Panamá (BNP) al momento de redimir los Certificados de Pago Negociables por Interés por Mora (Cepanim).

Aplicar una deducción de dos dígitos tras casi 50 años de espera representa un “maltrato” financiero directo a la economía de la tercera edad, dijo el dirigente en Telemetro Reporta.

Cortés apeló directamente a la empatía del presidente de la República, José Raúl Mulino, instándolo a usar su facultad de comunicación con la gerencia general del Banco Nacional de Panamá para establecer un tope justo a la comisión.

Destacó que durante entregas de bonos anteriores, como el Cepadem, las entidades bancarias estatales aplicaron una tasa de descuento fija del 10% para adelantar el efectivo.

El dirigente argumentan que fijar el canje en un 7% o 7.5% mantendría un equilibrio saludable para las finanzas públicas, mientras que cualquier porcentaje superior constituiría una “canallada” contra los pensionados.

Entrega del Cepanim. LP/Elysée Fernández

Aclaración vital: Se entregan certificados, no dinero en efectivo

El proceso de la entrega de los certificados fiscales inició este lunes en el centro comercial Megapolis Outlets.

El dirigente reiteró que los beneficiarios deben tener claro que no saldrán de las sedes del MEF con dinero físico en sus manos, sino con un título valor negociable. Este documento posee un valor nominal que posteriormente deberá ser llevado a la banca estatal o privada para su respectiva conversión a efectivo, etapa donde se aplica el descuento por el cambio anticipado.

Entrega del Cepanim. LP/Elysée Fernánde

Llamado a la cordura y uso del sistema digital

Cortés exhortó a la población a no acudir a los puntos de entrega si no cuentan con una cita previa confirmada, evitando así aglomeraciones peligrosas para la salud de los ancianos.

Debido a que una gran parte de los adultos mayores no domina las herramientas tecnológicas, se solicitó el apoyo activo de familiares y amigos para verificar el estatus en la plataforma digital oficial siguiendo la ruta de la sección “Mis Solicitudes”:

Estado “En progreso”: Significa que el certificado está impreso y la cita presencial está próxima o ya fue asignada.

Estado “Pendiente”: La documentación interna sigue bajo revisión de auditoría oficial.

Estado “Subsanar”: El sistema detectó un error o falta de información en los datos ingresados y el usuario debe corregirlos para continuar.

El cronograma oficial establece que la distribución en la provincia de Panamá se mantendrá a lo largo de esta semana, mientras que el traslado de los equipos de entrega hacia las provincias del interior del país iniciará formalmente el próximo lunes 22 de junio.