Cepal: recuperación del 8.2% para Panamá en 2022

Panamá destaca entre los países de la región con una recuperación del 8.2% en el producto interno bruto (PIB) para 2022, según el informe de la Comisión Económica para América Latina (Cepal), divulgado este jueves 8 de julio sobre el impacto económico y social de la pandemia de la Covid-19.

En 2020, cuando apareció la pandemia, el PIB cerró en -17.9% y para este 2021 la recuperación se proyecta en 12%, según la entidad. Sin embargo, aún no alcanza los niveles de crecimiento del PIB de 3.7% en 2019, antes de la crisis de salud.

A nivel de la región, la Cepal elevó su estimación de crecimiento promedio en 2021 a 5.2%, cifra que denota un rebote desde la profunda contracción de 6.8% anotada en 2020 como consecuencia de los efectos adversos y las medidas adoptadas por la pandemia de la Covid-19.

Según el organismo de las Naciones Unidas, esta expansión no alcanzará para asegurar un crecimiento sostenido ya que los impactos sociales de la crisis y los problemas estructurales de la región se han agudizado y se prolongarán durante la etapa de recuperación.

El golpe de la pandemia en las economías de América Latina ha sido catastrófica si se compara con el resto del mundo, ya que se registran 1.2 millones de fallecimientos a causa de la enfermedad, que equivale al 32% del total mundial de fallecidos. Por el contrario, América Latina solo representa el 8.4% de la población mundial, es decir, el porcentaje de fallecimientos es cuatro veces más que el porcentaje de la población mundial.

En cuanto a la vacunación, en América Latina el 13.6% de la población se ha vacunado, muy por debajo de los porcentajes de otras regiones como Canadá y Estados Unidos, donde el 46.3% de la población ya está vacunada.

Entre los 31 países de América Latina, Panamá marca con un 13.6% de la población con vacunación completa, por debajo de otros países del área como Cuba, con 13.8%; Colombia, 14.6%; México, 15.4%; Costa Rica, 15.9%; El Salvador, 17.9%, entre otros.

“El panorama es complejo y si no hacemos los cambios con una mirada de igualdad, si no eliminamos de una vez por toda la cultura del privilegio expresada en la evasión, en los fondos ilícitos y los gastos tributarios y excesiva concentración de la riqueza, no vamos a poder salir de esta trayectoria de crecimiento baja”, advirtió Alicia Barcena, secretaria ejecutiva de la Cepal.