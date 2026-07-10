Cepanim: Adultos mayores, muchos en bastón y sillas de ruedas, abarrotan el Megapolis en busca de su certificado

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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A pesar de la asignación de citas por hora para evitar aglomeraciones, los jubilados madrugan masivamente para recibir su beneficio.

Una enorme fila de adultos mayores marcó la jornada de este viernes en el centro de convenciones Megapolis, para la entrega de los Certificados de Pago Negociables por Interés por Mora (Cepanim).

La dinámica del proceso digital diseñado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), de citar a través de la plataforma web a unas 1,900 personas diarias, se vio sobrepasada por la asistencia masiva de los beneficiarios.

Desde tempranas horas de la mañana, cientos de señores de avanzada edad se congregaron en filas, muchos en sillas de ruedas, andaderas y bastones.

Adultos mayores abarrotan el Megapolis en busca de sus Certificados de Pago Negociables por Interés por Mora (Cepanim).

Por tener muchos movilidad limitada, iban acompañados por familiares. El MEF solicitó que traten de asistir con un solo acompañante, para evitar mayor aglomeración.

Al ser una fila compuesta exclusivamente por personas de edad similar, la priorización por vulnerabilidad se diluyó, obligándolos a avanzar de manera lenta, pero continua.

Según la institución, la aglomeración evidenció también el tradicional hábito de los jubilados panameños de anticiparse por varias horas a sus citas programadas, un fenómeno común en los cobros de la tercera edad que satura la logística del sistema.

Adultos mayores abarrotan el Megapolis en busca de sus Certificados de Pago Negociables por Interés por Mora (Cepanim).

Además, de acuerdo al MEF, la situación coincidió con un periodo de citas reprogramadas.

La institución reiteró la solicitud de que solo asistan los beneficiarios que tienen cita confirmada.

Hasta el momento se han entregado unos 55 mil certificados, de unos 300 mil beneficiarios que se han registrado en la plataforma digital oficial .

El porqué de la entrega presencial

A diferencia de los pagos de pensiones ordinarias que pueden procesarse mediante transferencias bancarias o depósitos directos, el Cepanim cuenta con una restricción legal y logística estricta. Al tratarse de un certificado físico de pago negociable y transferible mediante endoso, el MEF requiere de forma obligatoria que el beneficiario acuda personalmente.

Con este paso se garantiza que el documento con valor financiero llegue directamente a manos del titular vivo y no sea cobrado de forma irregular.

Adultos mayores abarrotan el Megapolis en busca de sus Certificados de Pago Negociables por Interés por Mora (Cepanim).

El origen del beneficio

El Cepanim vino a saldar una deuda pendiente con miles de trabajadores del sector público y privado. Se trata de un instrumento financiero que reconoce el pago de los intereses acumulados por mora debido a la retención de la segunda partida del décimo tercer mes entre los años 1983 y 2017.

Las autoridades reiteraron a los adultos mayores y a sus familiares la importancia de respetar estrictamente la hora de su convocatoria en la plataforma digital oficial, para minimizar los tiempos de espera y el estrés físico que conllevan estas extensas jornadas bajo las filas presenciales.