Cepanim: Banconal aclara las condiciones de negociación y Mulino descarta intervenir ante solicitud para reducir comisión por canje

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Mientras los beneficiarios piden un tope a las comisiones, el mandatario señala que el Banco Nacional se rige por las normas de la Superintendencia y compite en el mercado.

Tras la solicitud de beneficiarios que piden reducir la comisión por canje de los Certificados de Pago Negociable por Interés por Mora (Cepanim) en el Banco Nacional de Panamá (Banconal), la institución bancaria aclaró las condiciones de negociación, mientras el presidente José Raúl Mulino descartó intervenir en la fijación de la comisión y tasas de negociación de estos documentos.

El mandatario alegó este jueves que el Banconal, a pesar de ser una entidad estatal, opera de manera autónoma. “Esas son políticas del Banco Nacional en las que yo no me meto de cuánto cobra o no cobra”, dijo el mandatario.

Guillermo Cortés, de la dirigencia de los jubilados, solicitaba una mediación directa del mandatario con la gerencia general de la institución financiera, al recibir reportes de beneficiarios de que los descuentos aplicados han alcanzado hasta el 20% al cambiar sus Cepanim.

“El Banco Nacional sí es un banco del Estado, pero se rige por las normas de la Superintendencia de Bancos y es un banco que trabaja y compite en la plaza bancaria de Panamá como cualquier otro”, argumentó Mulino.

Guillermo Cortés, de la dirigencia de los jubilados, retiró su Cepanim'. MEF

Banconal informa sobre las condiciones de negociación

El dirigente Cortés dijo estar consciente de que el Cepanim es un certificado en el que la única forma de recibir el 100% de su valor nominal sin penalizaciones es guardando el documento hasta sus fechas de vencimiento entre los años 2029 y 2032, pero apeló al Gobierno a usar la empatía y “negociar un tope justo”.

La entidad bancaria emitió un comunicado en el que explicó justamente que los Cepanim tienen un término de vencimiento. “Si algún beneficiario desea hacerlo efectivo voluntariamente antes de la fecha establecida, debe realizar el proceso de negociación determinado”.

Según Banconal, “las condiciones de negociación han sido definidas conforme a criterios financieros objetivos y parámetros de mercado, con el propósito de garantizar un proceso transparente, razonable, equitativo y alineado con las mejores prácticas bancarias”.

Banco Nacional de Panamá.

Defiende sus tasas

Según la entidad bancaria, las tasas de descuento anuales que aplica la institución oscilan realmente entre el 4.33% y el 5.00%, dependiendo estrictamente del plazo de vencimiento de cada certificado en particular.

El descuento total aplicable va del 15% al 26%.

El dirigente Cortés instó al Gobierno a usar la empatía y negociar un tope justo de descuento institucional que se ubique por debajo del 10%, argumentando que un cobro mayor golpea directamente la economía de la tercera edad.

Habilitan más centros de atención

Para agilizar el trámite voluntario de conversión a efectivo y brindar orientación personalizada, el Banconal señaló que reforzó su cobertura con la apertura de centros de negociación especializados.

En la provincia de Panamá, las sucursales habilitadas son Plaza Edison (en reemplazo de San Fernando), La Exposición, Chanis, Las Cumbres, Pedregal, Belén, Chepo y Tortí, mientras se prepara el anuncio de los puntos de atención para el resto de las provincias del país.