Cepanim: Dirigente insiste en que ‘están haciendo negocio con la necesidad de los jubilados’

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Algunos recurren a cooperativas y aseguran que tienen mejores ofertas para el cambio de los certificados.

Jubilados insisten en que las entidades bancarias están lucrando con sus necesidades económicas urgentes con la comisión que están cobrando por el canje anticipado de los Certificados de Pago Negociable por Intereses de Mora (Cepanim).

Guillermo Cortés, dirigente del Movimiento Mundo de Jubilados, sostiene que los beneficiarios que acuden a cambiar sus documentos no lo hacen por gusto, sino por una estricta situación de carencia.

Hasta el momento, la entidad bancaria ya ha procesado el canje de 85 mil certificados por un desembolso estimado en 15 millones de dólares, manteniendo una reserva de 250 millones de dólares para dar cobertura a este programa.

“El 99% de quienes están haciendo este trámite no lo hacen porque quieran desprenderse del documento, sino porque necesitan esos recursos”, manifestó el vocero en EcoTV, argumentando que solo las personas con estabilidad económica pueden permitirse esperar el vencimiento de los títulos.

Entrega de CEPANIM. Elysée Fernández /LP

Tasas de descuento bancario

La principal queja radica en las tasas de descuento que aplica el Banco Nacional de Panamá (BNP). Al tratarse de documentos que vencen a largo plazo, la entidad descuenta un porcentaje que va del 15% al 26%, si el ciudadano desea el dinero en efectivo de forma anticipada.

Esto responde al costo de los fondos del banco basados en referencias del mercado internacional. Carrizo enfatizó que si cobraran menos de ese porcentaje el banco registraría pérdidas, algo inviable por respeto a sus más de un millón de depositantes.

De acuerdo con datos oficiales de la institución, la escala de deducciones es del 5% anual y se aplica de la siguiente manera:

Vencimiento en 2029 (3 años): 15% de descuento.

Vencimiento en 2030 (4 años): 20% de descuento.

Vencimiento en 2031 (5 años): 23% de descuento.

Vencimiento en 2032 (6 años): 26% de descuento.

Javier Carrizo, gerente general del Banco Nacional, defendió la medida argumentando que la tasa es “razonable” y que la institución no está lucrando. Explicó que las cifras se calculan con base en el costo anual de los fondos del banco (que oscila entre 4.5% y 5%) multiplicado por los años que la entidad debe esperar para hacer efectivo el cobro ante el Estado.

Carrizo enfatizó que si cobraran menos de ese porcentaje el banco registraría pérdidas, algo inviable por respeto a sus más de un millón de depositantes

Anunció que la tabla de descuentos vigente se mantendrá fija inicialmente en 5% anual, pero será revisada cada seis meses para ajustarse a las variaciones del mercado financiero. A medida que falte menos tiempo para el vencimiento de cada certificado, el descuento se irá reduciendo de forma proporcional.

Cooperativas como alternativa

Ante los recortes del banco estatal, los jubilados han empezado a buscar alternativas en el sector cooperativo. El dirigente gremial señaló que la Cooperativa de Servicios Múltiples de los Funcionarios de la República de Panamá (COOFREP R.L.), ofrece una tasa unificada mucho más atractiva del 13.07% por la negociación de los cuatro certificados.

Javier Carrizo Esquivel, gerente general del Banco Nacional de Panamá. LP/Katiuska Hernández

A pesar de que Carrizo comentó que este tipo de ofertas privadas representan un “terrible negocio”, los jubilados defienden la opción porque les permite conservar una mayor parte de su dinero.

“Escuché al gerente del banco referirse al tema de los Cepanim y señalar, en una entrevista, que la cooperativa que actualmente está realizando estos pagos estaba haciendo un “mal negocio”. Ante eso, yo me pregunto: ¿Acaso lo que está haciendo el Banconal sí es un buen negocio? Por eso insisto en que, desde mi punto de vista, el banco está haciendo negocio con los Cepanim. Esa es mi conclusión”, insistió Cortés.

Un problema de origen

Para el Movimiento Mundo de Jubilados, el error de fondo nació desde la concepción del programa de Certificados de Pago Negociables de la Caja de Seguro Social (CEPADEM), cuando se aceptó el uso de papeles comerciales en lugar de dinero en efectivo.

“Hemos estado en desventaja, porque se aceptó la propuesta de pagar mediante documentos negociables. A estas alturas, los beneficiarios deberíamos estar recibiendo nuestros intereses mediante un cheque o un pago directo”, afirmó Cortés, exigiendo una reforma al sistema que deje de castigar los ingresos de la población de la tercera edad.

‘No se justifica que descuenten’

El dirigente reiteró que de acuerdo con la Ley 15 de 2017 y su modificatoria, la Ley 60, el pago de estos intereses históricos debe financiarse con los fondos, cuentas y bienes comisados a los corruptos en delitos contra la administración pública, por lo que exige una rendición de cuentas de qué se ha hecho con esos fondos, porque no se justifica que se les tenga que descontar a los beneficiarios por el pago inmediato del Cepanim.

La crisis económica de los pensionados sigue agravándose, según advirtió Cortés. Las estadísticas del movimiento revelan que de 363 mil jubilados a nivel nacional, unos 200 mil reciben ingresos inferiores a los 400 dólares por mes. El vocero enfatizó que estos ingresos no cubren los productos básicos de alimentación ni igualan el salario mínimo actual del país.