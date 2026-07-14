Cepanim: Jubilados anuncian que no se detendrán y convocan a nueva protesta para exigir reducción de comisión por canje

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El dirigente Guillermo Cortés calificó de un “negocio” el descuento de los fondos de los adultos mayores, que debió pagarse con el dinero recuperado de la corrupción desde 2017.

Jubilados y pensionados de Panamá anunciaron una nueva jornada de protestas masivas para este viernes 17 de julio, a partir de las 11:00 a.m. frente a la sede del Banco Nacional de Panamá en la Vía España, para exigir una reducción en la tasa de comisión por canje de los Certificados de Pago Negociables por Interés por Mora (Cepanim).

Guillermo Cortés, vocero de la organización de jubilados, informó que busca un encuentro con el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, para exigir una rendición de cuentas estricta sobre el destino de los fondos recuperados por casos de corrupción desde el año 2017, que por ley debían ser destinados al pago del Cepanim.

“No nos vamos a detener. El único que nos puede detener es Dios”, advirtió Cortés, al reafirmar que los adultos mayores defenderán en las calles el pago de unos fondos que llevan más de 50 años produciendo para el país.

Jubilados y beneficiarios del CEPANIM protestaron frente a la sucursal del Banco Nacional en Vía España, reclamando descuentos en el canje de sus certificados.

Cuentas claras sobre el dinero de la corrupción

El dirigente reiteró que, de acuerdo con la Ley 15 de 2017 y su modificatoria, la Ley 60, el pago de estos intereses históricos debe financiarse con los fondos, cuentas y bienes comisados a los corruptos en delitos contra la administración pública. Sin embargo, ante los plazos de vencimiento de 3 a 6 años que obligan a los beneficiarios a perder una parte sustancial de su dinero si desean efectivo inmediato, la dirigencia exige transparencia.

“Queremos que el ministro Chapman nos dé un informe de qué ha sucedido desde 2017 con ese fondo especial. Si esos recursos se recuperaron para cumplir con este compromiso, no pueden haberse desviado para más nada”, señaló Cortés.

Guillermo Cortés, dirigente de jubilados, en protesta por descuentos del Cepanim.

El dirigente plantea formalmente la creación de un fideicomiso exclusivo con esos fondos decomisados para evitar que los jubilados tengan que pagar porcentajes “abusivos” por un documento que redime a mediano plazo.

Para los jubilados, resulta contradictorio que mientras se alega falta de liquidez presupuestaria para proyectos de inversión social, se castigue el bolsillo del adulto mayor en beneficio del sector financiero.

“Demuestra lo leonino de los intereses que nos están cobrando. Lo que hay es un negocio con nuestro dinero”, reclamó el vocero.

El dirigente de los jubilados Guillemro Cortés, también retiró su Cepanim. Ahora presentará una contrapropuesta para el cobro. MEF

Una contrapropuesta técnica

Hasta el momento, las tasas de descuento establecidas por el Banco Nacional, van de entre el 15% al 26% para cambiar los certificados en efectivo, dependiendo de los plazos de vencimiento de cada documento, los cuales oscilan entre los 3 y 6 años. La entidad bancaria argumenta que estas tasas responden a “parámetros del mercado”.

Sin embargo, la organización de jubilados presentará una contrapropuesta basada en un estudio técnico propio.

El plan plantea reducir drásticamente el costo del canje anticipado, sugiriendo una tasa de descuento de solo 3.08% para el primer y segundo tramo de vencimiento del Cepanim, y un 2.87% para el tercer tramo.

La realidad socioeconómica de los jubilados y pensionados es alarmante, reiteró Cortés. Señaló que de los 363 mil jubilados que registra el país, unos 200 mil sobreviven con una “pensión miserable” de menos de 400 dólares mensuales, una cifra que ni siquiera alcanza el costo de la canasta básica ni el nivel del salario mínimo.



