Cepanim: Jubilados convocan a protestas nacionales contra descuentos de hasta el 26% en sus certificados

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Movimiento Mundo de Jubilados rechaza altas comisiones del Banco Nacional e insiste en la intervención directa del presidente José Raúl Mulino.

El Movimiento Mundo de Jubilados, liderado por el dirigente Guillermo Cortés, convocó a una jornada nacional de protestas para el próximo miércoles 24 de junio, a partir de las 9:00 a.m., en exigencia de una reducción de la comisión por el cambio de los Certificados de Pago Negociable por Interés por Mora (Cepanim).

La concentración principal se realizará en la sucursal del Banco Nacional de Panamá (Banconal) en la Vía España, mientras que el movimiento ha solicitado a los dirigentes provinciales replicar la medida en todas las sedes del banco a nivel nacional.

Cortés explica que el motivo de la movilización es el rechazo contundente a las elevadas comisiones que el Banconal está aplicando a quienes deciden cambiar sus (Cepanim) antes de su fecha de vencimiento.

Entrega del Cepanim. LP/Elysée Fernández

Descuentos de hasta el 26%

Cortés desmintió que el descuento por el cambio anticipado del Cepanim se mantiene en un rango del 4.33% al 5%. Según detalló el dirigente este viernes en TVN Noticias, la realidad financiera que enfrentan los jubilados es mucho más severa:

Vencimiento 2029: Descuento del 15% (Primer Cepanim).

Vencimiento 2030: Descuento del 20%.

Vencimiento 2031: Descuento del 23%.

Vencimiento 2032: Descuento del 26%.

Esto representa un descuento promedio del 21% sobre el dinero de los beneficiarios. “Un compañero con un certificado de $200 va a perder $42. Hay personas que van a recibir menos de $200 en total. Esto es un negocio con nuestro dinero, un dinero que hemos esperado por más de 50 años”, denunció Cortés.

Banconal aseguró que “las condiciones de negociación han sido definidas conforme a criterios financieros objetivos y parámetros de mercado, con el propósito de garantizar un proceso transparente, razonable, equitativo y alineado con las mejores prácticas bancarias”.

Exigencia directa al Órgano Ejecutivo

El movimiento mostró su incomodidad ante las recientes declaraciones del presidente de la República, José Raúl Mulino, quien señaló que las comisiones son un asunto interno del banco e hizo referencia a normas de la Superintendencia de Bancos de Panamá.

“Señor presidente, el jefe del gerente del Banconal es usted y usted puede intervenir por nosotros. Presidente, haga justicia y hable con el gerente del banco”, manifestó Cortés de manera directa, apelando a la facultad del mandatario para buscar una fórmula bancaria que reduzca de manera drástica estos intereses.

La urgencia de los jubilados radica en que esperar hasta las fechas de vencimiento de sus certificados de pagos (entre 2029 y 2032) para cobrar el 100% no es una opción viable para muchos.

Entrega de CEPANIM. Elysée Fernández /LP

“Nuestra gente está ávida de dinero, porque muchos se están muriendo de hambre. Muchos no podrán disfrutarlo si esperan tanto tiempo”, argumentó el vocero. Además, recordó que estos fondos originales, retenidos hace décadas por el Gobierno, debieron haber generado intereses masivos a lo largo de los años.

El Movimiento Mundo de Jubilados mantiene una ventana de espera y se encuentra a la expectativa de que el Banco Nacional de Panamá anuncie una reducción significativa en la comisión antes del próximo lunes. “Ojalá haya una respuesta en el día de hoy”, dijo Cortés.

De lo contrario, advierten que la convocatoria de protesta para el miércoles 24 de junio se mantendrá en firme en todo el país.