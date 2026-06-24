Cepanim: Jubilados protestan por descuentos hasta del 26% y ahora exigen que se les pague la ‘plata completa’

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Cuestionan las tasas impuestas para cambiar los certificados y solicitan al ministro Felipe Chapman un informe sobre el uso del fondo especial de bienes comisados para este beneficio.

Jubilados se concentraron este martes para manifestar su rechazo al esquema de cobro y los altos porcentajes de descuentos aplicados a los Certificados de Pago Negociables por Interés por Mora (Cepanim).

Los beneficiarios se reunieron frente a la sede principal del Banco Nacional de Panamá, ubicada en la Vía España, donde portaron pancartas y exigieron el pago íntegro de sus fondos y una revisión inmediata de las tasas de interés fijadas para hacer efectivos estos documentos antes de su vencimiento.

La inconformidad surge luego de que la entidad bancaria anunció las tasas de descuento establecidas, que van de entre el 15% y el 26% para cambiar los certificados en efectivo, dependiendo de los plazos de vencimiento de cada documento, los cuales oscilan entre los 3 y 6 años.

Los jubilados calificaron estas condiciones como un abuso, argumentando que estos dineros llevan más de 50 años produciendo para el país.

Entrega del Cepanim. LP/Elysée Fernández

Negociación y fiscalización de fondos

Durante la jornada de protestas, una comitiva del Movimiento de Jubilados Mundos sostuvo una reunión con ejecutivos del Banco Nacional para dejar en firme su disconformidad con el mecanismo propuesto.

Guillermo Cortés, vocero de la organización, apeló a la legalidad y recordó que la reciente Ley 506 de 15 de enero de 2026, la cual ordenó este pago de intereses, estipula que los recursos deben provenir del fondo especial creado mediante la Ley 15 de 2017.

Dicha norma establece que este fondo se alimenta de los dineros y bienes comisados en casos de condenas por delitos contra la administración pública.

“Nos vamos a dirigir con una nota al ministro [de Economía y Finanzas] Felipe Chapman para que él converse con el gerente del Banco Nacional, nos diga cuánto se ha manejado en ese fondo especial y cuánto dinero hay hoy”, señaló Cortés.

El dirigente enfatizó que si esos recursos fueron asignados específicamente para cumplir con este compromiso histórico, “tienen que ser utilizados para este compromiso y no pueden haberse desviado para más nada”.

Dan plazo de 4 días

Pese al descontento generalizado y a la impaciencia de los afectados, la dirigencia del Movimiento Mundos instó a los manifestantes a mantener el orden y evitar escenarios de violencia.

“El tema no es hacer una alharaca sin necesidad, primero tenemos que escuchar a las autoridades, conversar con ellos, plantear la solución a esto”, puntualizó Cortés.

El banco explicó que “las condiciones de negociación han sido definidas conforme a criterios financieros objetivos y parámetros de mercado, con el propósito de garantizar un proceso transparente, razonable, equitativo y alineado con las mejores prácticas bancarias”.

Los jubilados otorgaron un plazo de cuatro días hábiles a las autoridades para recibir una respuesta formal sobre la flexibilización de las tasas de descuento. Hasta el cierre de esta edición, las autoridades bancarias y gubernamentales no han emitido comunicados oficiales sobre posibles modificaciones al esquema de canje.

El Cepanim representa el pago de los intereses por mora derivados de la retención de la segunda partida del décimo tercer mes entre los años 1972 y 1983 y beneficia tanto a exservidores públicos como a extrabajadores del sector privado que laboraron durante esa época.