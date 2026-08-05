Cepanim: Proponen que comercios e instituciones públicas acepten los certificados negociables al 100%

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El proyecto de Ley incentiva el uso de Certificados de Pago por Mora para dinamizar la economía nacional.

Una iniciativa legislativa que busca que tanto el comercio formal, la industria, como las diversas instituciones públicas puedan cambiar, recibir o aceptar los Certificados de Pago Negociables por Interés por Mora (Cepanim) como método de pago válido para bienes, servicios o trámites oficiales, fue presentada ante el pleno de la Asamblea Nacional.

Se trata de un proyecto de ley que propone modificar el Código Fiscal para incentivar la recepción de los (Cepanim) y permitiría su uso como crédito fiscal para la amortización del Impuesto sobre la Renta.

De acuerdo con el proponente, el diputado Javier Sucre, la intención es que el mercado lo pague a el 100% y lo pueda usar para el pago de impuestos. La norma dictaría disposiciones legales que flexibilizan el uso de estos documentos en el mercado local.

Explica que con esto se busca evitar que los beneficiarios sufran pérdidas económicas al intentar cambiarlos en el sector informal o enfrentar largas esperas para su redención en las entidades bancarias estatales.

Antecedentes

Los Cepanim son documentos emitidos por el Estado panameño para reconocer el pago de los intereses moratorios adeudados a miles de trabajadores y jubilados.

Estos certificados nacieron como compensación por el retraso en el pago de la segunda partida del Décimo Tercer Mes durante los años 1972 a 1983, un reclamo histórico de la clase trabajadora.

Los beneficiarios (en su mayoría adultos mayores) han enfrentado dificultades para cambiar estos bonos a su valor real, perdiendo un porcentaje significativo de su dinero. Actualmente, para poder cambiarlo al 100% de su valor deben esperar años.

Al reformar el Código Fiscal, el proyecto de ley busca otorgar un marco de garantías e incentivos tributarios para que los comercios e industrias acepten los Cepanim al 100% de su valor nominal, integrándolos a la economía corriente.