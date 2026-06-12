CEPANIM: Siga aquí los pasos para verificar si ya puede retirar su certificado

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La entrega desde este lunes es solo para los que tengan citas. El proceso arrancará exclusivamente con los beneficiarios vivos citados.

El inicio de la entrega de los Certificados de Pago Negociables por Interés por Mora (CEPANIM) anunciado para este lunes 15 de junio, será solo para los beneficiarios de la provincia de Panamá que hayan sido citados a través de la plataforma oficial, aclaró este viernes el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

La entrega se realizará en el centro comercial Multicentro, piso 4, en horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Puntos de entrega del CEPANIM. MEF

El MEF explicó que el proceso iniciará estrictamente con los beneficiarios vivos citados y, una vez que disminuya el porcentaje de entrega en este grupo, se procederá con los reclamos de los sobrevivientes de beneficiarios fallecidos.

Hasta el momento, de acuerdo a las estimaciones oficiales, hay 285 mil beneficiarios registrados, entre los que se distribuirá un desembolso de 250 millones de dólares a nivel nacional.

Puntos de entrega del CEPANIM. MEF

La institución sostiene que los beneficiarios deberán ingresar a la plataforma digital oficial y consultar si ya se le asignó fecha para recibir su Certificado de Pago.

La entrega de los CEPANIM para el resto de las provincias se realizará a partir del 22 de junio del presente año.

Puntos de entrega del CEPANIM. MEF

Verificar

Para verificar el estado de cada trámite, los beneficiarios deben ingresar al portal web oficial.

Debe escribir su usuario y contraseña.

Luego seleccionar: “Ver mis solicitudes”.

Y listo, podrá ver el estado de su solicitud.

De estar listo, el sistema reflejará el lugar, la fecha y la hora exacta de la convocatoria, detalles que también serán notificados por correo electrónico.

Puntos de entrega del CEPANIM. MEF

¿En qué estatus está su trámite?

Carmen Jaén, coordinadora de la Oficina de Atención y Entrega de Cepadem y Cepanim del MEF, aclaró dudas de los usuarios sobre los estatus en la plataforma digital.

Explicó que el estado “En progreso” significa que el certificado ya se está emitiendo e imprimiendo, por lo que el ciudadano recibirá su cita próximamente.

Por el contrario, el estatus “Subsanar” indica que la persona omitió algún dato o subió documentación incompleta que debe corregir de inmediato.

A otros aún les sale: “Pendiente por atender”. Sin embargo, el MEF llama a la calma, ya que asegura que todos serán atendidos.

Los certificados recibidos podrán ser negociados directamente en el Banco Nacional de Panamá o en cualquier comercio legalmente establecido en el país.