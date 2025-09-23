Cerca de 2,000 empleos temporales genera Premios Juventud en Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Los Premios Juventud que se realizarán en Panamá el próximo jueves 25 de septiembre en el Centro de Convenciones de Amador, antiguo Figali, están generando cerca de 2,000 empleos temporales solo en la parte de producción, montaje del escenaro y otras actividades relacionadas por el evento.

Así lo indicó el viceministro de Turismo Jorge Correa, al indicar que la realización de esa premiación tendrá un impacto de promoción del turismo en Panamá equivalente a los 30 millones de dólares.

“Hubo alrededor de 2.000 empleos que todavía se mantienen activos. Además, en cuanto a la pauta publicitaria que mencioné, esta podría rondar los 30 millones de dólares, aproximadamente. Todo esto representa un aspecto muy positivo para Panamá, ya que, por primera vez, estos premios se realizarán en el país tras salir de Miami”, precisó.

Explicó que además del propio evento, el país se seguirá siendo promovido en programas, producciones publicitarias y otras piezas audiovisuales por seis meses más en los canales Televisa y Univisión.

“Esto comenzó hace dos meses; este jueves será el gran evento y todavía tenemos seis meses más en los que, gracias a la alianza con Univision, se estará promocionando y potenciando la imagen del país. A ello se sumarán artistas e influenciadores de redes sociales, lo que nos permitirá alcanzar una gran exposición a nivel internacional”, aseguró el viceministro Correa

¿Qué son los Premios Juventud?

Los Premios Juventud son una premiación anual realizada por el canal de televisión de Univision y Las Estrellas, ambas propiedad de Televisa Univision, en la que se premia al entretenimiento hispano (actores, músicos, influenciadores entre otros) tras una votación (a través de un sistema de votaciones de esa misma cadena).

La agenda de los Premios Juventud

Según detalló la agencia de noticias EFE la cantante mexicana Gloria Trevi, el salsero estadounidense Marc Anthony y el reguetonero puertorriqueño Wisin actuarán en los Premios Juventud 2025, que se celebrarán -por primera vez fuera de Estados Unidos- el próximo 25 de septiembre en Panamá.

En la vigésima segunda edición de la ceremonia, Gloria Trevi cantará su sencillo ‘Súfrale’, junto al grupo de música regional mexicana Firme; mientras que Marc Anthony y Wisin, quienes suman ocho Premios Juventud, presentarán una colaboración inédita ante el público, detalló la organización en un comunicado.

Marc Anthony competirá en tres categorías, entre ellas la de Éxito Tropical, por ‘Ale Ale’, y Wisin tiene dos nominaciones, incluida la de Mejor Álbum Urbano, por su proyecto ‘Mr. W (Deluxe)’.

Esta edición, que coincide con el Mes de la Herencia Hispana en Estados Unidos, se celebrará en Ciudad de Panamá, la primera vez en la historia que estos premios se otorgan fuera de territorio estadounidense.

Entre las nuevas actuaciones anunciadas estarán también el dúo venezolano Alleh & Yorghaki, con su éxito ‘Capaz’; la cantante mexicana Camila Fernández, con ‘Retumbando en el cora’; y la boy band latina DND, que actuará junto al exintegrante de la agrupación latina CNCO R!ch Yashel, en su debut como solista.

También subirán al escenario los panameños Erika Ender, Omar Alfanno y el dúo Gaitanes, quienes interpretarán canciones reconocidas como ‘A puro dolor’, ‘Muy dentro de mí’ y ‘Despacito’.

Otros asistentes confirmados son los colombianos Hamilton y Nanpa Básico; el mexicano Kevin Aguilar; el dominicano Makaco El Cerebro, acompañado por Farruko y Louis BPM; así como la venezolana Mari La Carajita, quien debutará en los premios y está nominada a Nueva Generación-Artista Femenina.

Estos artistas se unen a las presentaciones ya anunciadas de los colombianos Camilo, Carlos Vives, Maluma y Fonseca; las españolas Bad Gyal y Lola Indigo; la dominicana Natti Natasha; el puertorriqueño Myke Towers y la argentina Emilia, entre otros.

La ceremonia, que organiza Televisa Univision, será conducida por la modelo y presentadora de televisión mexicana Alejandra Espinoza, junto a la modelo paraguaya Nadia Ferreira, esposa de Marc Anthony, y la modelo y presentadora de televisión dominicana Clarissa Molina.