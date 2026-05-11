Cerca de un millón de visitantes recibió Panamá en el primer trimestre

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La Autoridad de Turismo de Panamá reportó que solo con el programa Panamá Stopover de Copa Airlines ingresaron al país 88 mil turistas.

La llegada de visitantes internacionales a Panamá creció 17.3%, para totalizar cerca de un millón de personas en el primer trimestre del año.

La administradora de la Autoridad de Turismo de Panamá, Gloria De León, indicó que gran parte del impulso se debió a la temporada de carnavales y al incremento de viajeros que usan el programa Stopover de Copa Airlines.

De acuerdo con los cálculos del Gobierno, este crecimiento significa un impacto económico de más de 2,000 millones de dólares, considerando que cada turista gasta unos $281 diarios y tiene una estancia promedio de ocho días, mientras que los visitantes por convenciones gastan hasta $650 diarios.

De León señaló que Panamá ha logrado capitalizar su posición como hub de conectividad aérea para convertir pasajeros en turistas reales, lo que, según afirmó, está generando impactos directos en hoteles, restaurantes, transporte, comercio y emprendimientos.“Eso cambia la economía, cambia el movimiento de hoteles, cambia el impacto en restaurantes, comercio, transporte y emprendedores. Y, sobre todo, cambia la manera en que el mundo nos empieza a mirar”, expresó.

Además del turista de compras y vacacional, De León precisó que se ha incrementado la llegada de viajeros que vienen por eventos y convenciones.

El informe de la Autoridad de Turismo de Panamá precisa que en el primer trimestre de 2026 Panamá registró 38 eventos internacionales a los que asistieron 15 mil participantes, más de 55 mil noches de hotel y más de 20 millones de dólares en ingresos turísticos.

Para el resto del año hay 81 eventos confirmados, con más de 58 mil participantes internacionales y un impacto económico estimado de 125 millones de dólares.

Entre los eventos destacados mencionó el World of Coffee y el ICA Congress, previstos para octubre y noviembre, respectivamente, que en conjunto atraerán más de 8 mil visitantes.

La administradora de turismo también destacó la implementación de la estrategia MicroTravel, enfocada en trabajar con agencias de viajes y mayoristas internacionales, que abarca a 2,500 agencias y proyecta atraer a más de 14 mil pasajeros procedentes de mercados como Colombia, Argentina, México, España, Alemania y Francia.

En el caso del programa Stopover de Copa Airlines, que permite a las personas con otros destinos quedarse en escala en Panamá sin costo en el boleto, atrajo hasta marzo a 63,523 pasajeros, con un crecimiento de 34% respecto al año anterior, y el acumulado al mes de abril subió a 88 mil visitantes.

De León anunció que en las próximas semanas entrará en funcionamiento nuevamente el Seguro al Turista, tras completarse el proceso de licitación, la disponibilidad de recursos y la próxima firma del contrato.

El seguro solo aplicará para emergencias, no cubrirá enfermedades crónicas y se activará automáticamente a todos los turistas que ingresen por la vía de los aeropuertos.