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    Negocios

    Cerró el emblemático restaurante chino Golden Unicorn

    Tras 26 años de operaciones, el restaurante cerró por motivos personales relacionados con la salud de uno de sus propietarios.

    Katiuska Hernández
    Cerró el emblemático restaurante chino Golden Unicorn
    Restaurante Golden Unicorn. Katiuska Hernández

    Un camión de mudanza permanece estacionado frente al edificio, mientras varios obreros cargan en la unidad aires acondicionados extraídos del cuarto piso.

    No se trata de una simple mudanza. El emblemático restaurante chino Golden Unicorn, antes conocido como Evergarden, cerró sus puertas después de 26 años de operaciones.

    Los pocos comensales que se acercaron este jueves 16 de julio, cerca del mediodía, se sorprendieron al encontrar en la planta baja un letrero que indicaba: “El restaurante cerrará permanentemente a partir del 22 de julio de 2026”. El mismo aviso estaba colocado en la entrada del estacionamiento y cerca de los ascensores.

    Golden Unicorn estaba ubicado en la avenida 5B Sur, edificio Evergreen, cuarto piso, corregimiento de San Francisco, ciudad de Panamá, frente al Centro de Convenciones Atlapa

    Ubicación

    El lugar estuvo estrechamente ligado a la política panameña. Durante años fue escenario de desayunos, reuniones privadas en sus salones, conferencias de prensa y encuentros entre políticos y periodistas.

    Los agentes de seguridad explicaron que el lugar permanece abierto únicamente para retirar el mobiliario, los aires acondicionados y los utensilios que formaban parte del equipo del restaurante, pero que desde hace varios días ya no se brinda atención al público.

    Cerró el emblemático restaurante chino Golden Unicorn
    Restaurante Golden Unicorn. Katiuska Hernández

    El restaurante cerró por motivos personales relacionados con la salud de uno de sus propietarios.

    En Panamá, los restaurantes de comida china forman parte de la cultura gastronómica local. El dim sum, expresión que significa “tocar el corazón” y que se utiliza para denominar a estos pequeños bocadillos, es un desayuno tan arraigado entre los panameños como la hojaldra y la carimañola.

    Cerró el emblemático restaurante chino Golden Unicorn
    Carne en salsa de frijoles negros. Tomanda del instagram del Golden Unicorn

    Esteban Chueng, aficionado a la gastronomía asiática, describió el restaurante como uno de los más emblemáticos.

    Su historia se remonta a la época en que el presidente del Grupo Evergreen, Chang Yung-fa, quien visitaba frecuentemente Panamá, decidió inaugurar un restaurante donde pudiera degustar sus platos preferidos. Así nació Evergarden.

    Una reseña publicada en un portal de noticias de Taiwán indica que, durante la inauguración del restaurante en octubre de 2000, estuvo presente la entonces presidenta de Panamá, Mireya Moscoso.

    Posteriormente cambió de dueños y de nombre para llamarse Golden Unicorn.

    En la fachada del edificio permanece aún el emblema que identificó al restaurante durante años: un qilin, criatura mitológica con rasgos de dragón, venado y caballo, acompañada por los caracteres en chino, que significan “qilin dorado” y dieron origen al nombre Golden Unicorn.

    Cerró el emblemático restaurante chino Golden Unicorn
    Restaurante Golden Unicorn. Katiuska Hernández

    El cierre de Golden Unicorn responde al deterioro de la salud de su fundador, confirmó Esteban Chueng, quien destacó que el restaurante deja un legado de innovación en la cocina cantonesa y en la oferta de dim sum en Panamá.

    “Cuando un restaurante desaparece, lo que deja son buenos recuerdos y muchas relaciones de amistad construidas entre el restaurante, los comensales y los amigos que nos atendieron con dedicación y esmero por tantos años”, expresó.

    Ahora, el restaurante cierra sus puertas y apaga sus fogones.

    Katiuska Hernández

    Periodista seccion economía.

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