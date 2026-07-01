Chapman admite que la deuda seguirá creciendo, pero promete que a un menor ritmo

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El saldo de la deuda pública al cierre de mayo se ubicó en $61,871.6 millones, disminuyó en $24.8 millones respecto al saldo registrado al cierre de abril de 2026.

Es inevitable que la deuda pública crezca, pero lo hará a un menor ritmo. Así lo admitió este miércoles 1 de julio el Ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, al llegar a la Asamblea Nacional, donde se rindió el balance de los dos años de gestión por parte de la administración de José Raúl Mulino.

“Muchos dicen: ‘Bueno, la deuda panameña sigue en ascenso’. Sí, seguirá aumentando, pero cada año menos. ¿Hubiésemos podido detener el crecimiento de la deuda? Sí. Pero el crecimiento de la deuda hubiese conllevado despedir a decenas de miles de personas del sector público y cortar subsidios, incluyendo no solamente los que van directamente en ayuda monetaria a la gente, sino también los de electricidad, combustible, el tanquecito de gas y, en fin, todo eso en el transporte público”, sostuvo Chapman.

Aseguró que en dos años se logró disminuir el costo de financiamiento de la deuda en casi dos puntos porcentuales.

“Eso equivale a una reducción de más de 65%. Es decir, los mercados cotizan el riesgo de Panamá muy por encima o mucho mejor que nuestra calificación de riesgo. Con la deuda que tenemos, estamos hablando que en pocos años este país puede estar ahorrando aproximadamente más de mil millones de dólares”, aseguró.

Precisó que hay un plan y no improvisaciones en materia de saneamiento de las finanzas públicas.

Chapman explicó que la estrategia del Gobierno para contener el crecimiento de la deuda se basa en la reducción gradual del déficit fiscal, que, según dijo, pasó de cerca de 7% a 3.4% en un año.

El ministro afirmó que la meta es llevarlo por debajo de ese nivel este año y avanzar hacia un punto de equilibrio al final de la década, con un saldo positivo antes del pago de intereses.

Reiteró que, aunque la deuda seguirá aumentando, lo hará dentro de límites que permitan generar ahorros para cubrir su servicio y reducir la carga financiera del Estado, luego de casi dos décadas en las que Panamá recurrió a nuevos préstamos para pagar intereses.

El saldo de la deuda pública al cierre de mayo se ubicó en $61,871.6 millones, disminuyó en $24.8 millones respecto al saldo registrado al cierre de abril de 2026. Sin embargo, la tendencia sigue en aumento en contraste con hace un año. El aumento de la deuda entre mayo de 2025 y mayo de 2026 fue de $5,715.7 millones, al pasar de $56,155.9 millones a $61,871.6 millones. Esto representa un incremento aproximado de 10.2%.

Panamá cerró el año fiscal 2025 con un déficit, diferencia negativa entre los ingresos que percibe el Estado y el gasto público que ejecuta en un periodo determinado, equivalente al 3.68% del producto interno bruto (PIB), lo que representa una reducción cercana al 40% frente a 2024 y una mejora de $2,069 millones en el balance fiscal, informó el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman.

El año 2024 cerró con un déficit fiscal de $6,416 millones, lo que representó un 7.35% del total del PIB.

A pesar de la reducción del déficit, el saldo de la deuda pública total de Panamá cerró diciembre de 2025 en $59,349 millones, lo que representó un incremento de $444.7 millones, según el informe de financiamiento público del MEF.

Preparan presupuesto 2027

Chapman también informó que prevén recibir la próxima semana el anteproyecto de presupuesto para la vigencia fiscal de 2027, luego de la coordinación con las distintas instituciones del Estado.

Adelantó que una vez revisado y avalado en el MEF, el documento será remitido al presidente José Raúl Mulino y al Consejo de Gabinete, antes de su presentación ante el pleno de la Asamblea Nacional y su posterior análisis en la Comisión de Presupuesto.

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, aseguró que la economía panameña se ha acelerado hasta alcanzar un crecimiento de 4.8%, una cifra que calificó como la más alta del continente americano.

Chapman sostuvo que la confianza de los inversionistas será determinante para atraer capital, impulsar el consumo y mantener activa la economía, con énfasis en la creación de puestos de trabajo permanentes en el sector privado.