Panamá, 29 de septiembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Asignación de recursos

    Chapman afirma que no aumentará el presupuesto pero está dispuesto a realizar reajustes en algunas partidas

    Mario De Gracia / Katiuska Hernández
    Chapman afirma que no aumentará el presupuesto pero está dispuesto a realizar reajustes en algunas partidas
    Ministro de Economia y Finanzas de Panamá, Felipe Chapman. LP / Alexander Arosemena

    El presupuesto del año 2026 de $34,900 millones no sufrirá un aumento pese a las observaciones y quejas de varios ministerios y entidades como el ITSE y las universidades, sobre la reducción de los recursos que se les han asignado.

    "No, no va a haber aumento del presupuesto. Panamá le ha anunciado al país y al mundo su meta fiscal que tenemos que cumplir. Este ha sido un gobierno, un Ministerio de Economía y Finanzas, y ungobierno que cuando realiza promesas de metas, por ejemplo, fiscales, se cumplen” dijo el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman.

    Sostuvo que lo que si evaluarán es realizar algunos reajustes en las partidas presupuestarias, pero manteniendo el mismo monto para cumplir con la meta fiscal de reducir el déficit y no pedir préstamo para pagar intereses de la deuda.

    “Reajuste, usted lo ha mencionado, es la palabra clave. Es decir, si un presupuesto es de 100, usted puede cambiar de A, que tenía 10, cambiarlo a 8, y B, que tenía 8, subirlo a 10. Pero se va a mantener en 100. Es decir, no va a haber un aumento en elpresupuesto”, reiteró al señalar que se requiere un presupuesto responsable.

    Chapman aclaró que esos reajustes que están dispuestos a evaluar, no implica que se retire el presupuesto de la nación que está para primer debate en la Asamblea Nacional.

    No, no es retirarlo. El proceso típico es que se discute en primer debate. Yo diría que en casi el 100% de las ocasiones, si repasamos los últimos 35 años, una comisión diligente presenta recomendaciones que no son de obligatorio cumplimiento por parte del órgano ejecutivo. Se analizan y parte de esto es un proceso de diálogo entre el órgano ejecutivo, el órgano legislativo, que lleva entonces a realizar ajustes a la asignación de recursos. No es un retiro del presupuesto”, aclaró.

    Precisó que todas aquellas leyes que introducen rigideces en el presupuesto, como la que obliga a asignar el 7% del producto interno bruto a la educación y la de las leyes especiales que obligan a aumentos salariales automáticos, pueden ser revisadas si existe el consenso con la población de hacerlo. Adelantó que hay varios borradores de leyes que pueden ser modificadas. “Vamos a hacer un inventario de todas las leyes que introducen rigideces, todas se están estudiando y analizando”, agregó.

    El minsitro Chapman también negó que se le haya recortado el presupuesto al Ministerio de Salud.

    “Lo que se están diciendo no es cierto. No hay un recorte en el Ministerio de Salud. Es más, el país tiene el presupuesto históricamente más alto. El Ministerio de Salud tiene un presupuesto que está dentro del promedio más alto históricamente. Ahora bien, que haya una reasignación de recursos dentro del Ministerio de Salud perfectamente se puede hacer”, explicó Chapman al salir de un foro sobre inversiones y negocios organizado entre Panamá y Brasil.

    Información en desarrollo...

    Mario De Gracia

    Periodista sección política

    Katiuska Hernández

    Periodista seccion economía.

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Allanan dos residencias y hallan más de 3 mil cajas de zapatos sin respaldo legal. Leer más
    • Aduanas realiza otro allanamiento a un depósito en la ciudad capital y decomisa mercancía de presunto contrabando. Leer más
    • Construcción subterránea de la Línea 3: tres métodos constructivos en marcha simultáneamente. Leer más
    • Premios Juventud en Panamá alcanzan una audiencia estimada de 50 millones de espectadores en todo el mundo. Leer más
    • Segundo pago del PASE-U 2025 inicia el 1 de octubre en dos provincias. Leer más
    • TI Panamá pide frenar los pagos a Hombres de Blanco: sus contratos ‘no tienen sustento legal’. Leer más
    • Punto de venta de Agroferias del IMA para este sábado 27 de septiembre. Leer más