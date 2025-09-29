Chapman afirma que no aumentará el presupuesto pero está dispuesto a realizar reajustes en algunas partidas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El presupuesto del año 2026 de $34,900 millones no sufrirá un aumento pese a las observaciones y quejas de varios ministerios y entidades como el ITSE y las universidades, sobre la reducción de los recursos que se les han asignado.

"No, no va a haber aumento del presupuesto. Panamá le ha anunciado al país y al mundo su meta fiscal que tenemos que cumplir. Este ha sido un gobierno, un Ministerio de Economía y Finanzas, y ungobierno que cuando realiza promesas de metas, por ejemplo, fiscales, se cumplen” dijo el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman.

Sostuvo que lo que si evaluarán es realizar algunos reajustes en las partidas presupuestarias, pero manteniendo el mismo monto para cumplir con la meta fiscal de reducir el déficit y no pedir préstamo para pagar intereses de la deuda.

“Reajuste, usted lo ha mencionado, es la palabra clave. Es decir, si un presupuesto es de 100, usted puede cambiar de A, que tenía 10, cambiarlo a 8, y B, que tenía 8, subirlo a 10. Pero se va a mantener en 100. Es decir, no va a haber un aumento en elpresupuesto”, reiteró al señalar que se requiere un presupuesto responsable.

Chapman aclaró que esos reajustes que están dispuestos a evaluar, no implica que se retire el presupuesto de la nación que está para primer debate en la Asamblea Nacional.

“No, no es retirarlo. El proceso típico es que se discute en primer debate. Yo diría que en casi el 100% de las ocasiones, si repasamos los últimos 35 años, una comisión diligente presenta recomendaciones que no son de obligatorio cumplimiento por parte del órgano ejecutivo. Se analizan y parte de esto es un proceso de diálogo entre el órgano ejecutivo, el órgano legislativo, que lleva entonces a realizar ajustes a la asignación de recursos. No es un retiro del presupuesto”, aclaró.

Precisó que todas aquellas leyes que introducen rigideces en el presupuesto, como la que obliga a asignar el 7% del producto interno bruto a la educación y la de las leyes especiales que obligan a aumentos salariales automáticos, pueden ser revisadas si existe el consenso con la población de hacerlo. Adelantó que hay varios borradores de leyes que pueden ser modificadas. “Vamos a hacer un inventario de todas las leyes que introducen rigideces, todas se están estudiando y analizando”, agregó.

El minsitro Chapman también negó que se le haya recortado el presupuesto al Ministerio de Salud.

“Lo que se están diciendo no es cierto. No hay un recorte en el Ministerio de Salud. Es más, el país tiene el presupuesto históricamente más alto. El Ministerio de Salud tiene un presupuesto que está dentro del promedio más alto históricamente. Ahora bien, que haya una reasignación de recursos dentro del Ministerio de Salud perfectamente se puede hacer”, explicó Chapman al salir de un foro sobre inversiones y negocios organizado entre Panamá y Brasil.

Información en desarrollo...