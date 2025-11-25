Chapman asegura que Panamá recupera confianza y cumplirá meta de déficit en 2025

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, afirmó que Panamá cerrará el año cumpliendo la meta del déficit fiscal estimada en 4% y aseguró que el país ha comenzado a recuperar la confianza de los inversionistas, un factor clave para la estabilidad económica y las perspectivas de crecimiento en 2025.

Chapman fue categórico al señalar que la corrección fiscal está bajo control. “No me quepa la menor duda: el déficit se va a cumplir este año, el próximo y el siguiente. Es una meta de altísima prioridad y se va a cumplir”, dijo.

Recordó que el comportamiento del déficit no es lineal y que el último trimestre suele registrar ingresos extraordinarios, como los dividendos del Canal de Panamá, que mejoran el balance fiscal.

Sobre el clima económico, el ministro destacó que la confianza está regresando.

“La credibilidad ya se ha recuperado, y eso se refleja en los precios de los bonos y en la baja de las tasas de interés. Son los inversionistas opinando con su dinero”, afirmó al destacar que se logró mantener el grado de inversión para el país por parte de las calificadoras Moody’s y Standard & Poor’s.

En cuanto al desempeño para 2025, Chapman reiteró que las expectativas se mantienen sólidas. “Panamá va a crecer más del doble que el continente americano. Estaremos entre los dos o tres primeros puestos del hemisferio”, dijo, apoyándose en las proyecciones del Fondo Monetario Internacional.

Las estimaciones rondan un crecimiento cercano al 4% real y más del 5% nominal, lo que coincide con el potencial histórico del país.

El ministro también subrayó que el crecimiento proyectado no incorpora una eventual reapertura de la mina, un tema que —según explicó— debe contar con consenso ciudadano.

“Si los panameños desean que se reactive, tendría un impacto sustancialmente positivo en la economía, pero hoy no está incluido en las proyecciones”, puntualizó Chapman en el marco del foro organizado por La Fundación Internacional para La Libertad.

Chapman concluyó que el objetivo del Gobierno no es solo alcanzar cifras macroeconómicas favorables, sino mejorar la calidad de vida de la población. “Esto se trata de la gente. Buscamos desarrollo humano, no crecimiento vacío. Exceder expectativas: ese es nuestro norte”, resumió