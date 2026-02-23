Chapman defiende estrategia para bajar costo de la deuda pública

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El ministro Felipe Chapman afirmó que el Gobierno reducirá el déficit de forma progresiva, refinanciará deuda a tasas más bajas y mantendrá disciplina fiscal para disminuir el costo del servicio de la deuda, sin aplicar recortes abruptos.

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, defendió la reciente operación financiera realizada por el Gobierno, que combinó la emisión de nuevos bonos con la recompra de deuda pública, como parte de una estrategia para reducir el costo de los intereses y mejorar el perfil de financiamiento del país.

En entrevista en TVN Noticias, el funcionario explicó que Panamá tenía dos años sin acudir al mercado internacional de capitales y que la decisión se tomó cuando “se alinearon las estrellas” y a su juicio la respuesta del mercado fue satisfactoria y reflejó la confianza en los bonos panameños.

Según Chapman, el Estado recibió interés de compras por más de 13 mil millones de dólares en bonos globales y se decidió recomprar 3,100 millones de dólares en deuda con tasas más altas, mientras que se emitió 2,900 millones de dólares en bonos a menor costo. “Reducimos en más de dos puntos porcentuales la deuda”, señaló.

Añadió que la operación permitirá un ahorro anual superior a 30 millones de dólares en intereses y una reducción neta de la deuda en más de 200 millones de dólares.

El titular del MEF indicó que la deuda pública, que ronda los 59 mil millones de dólares, continuará creciendo mientras exista déficit fiscal. Sin embargo, sostuvo que la estrategia es reducirlo de manera progresiva para evitar un impacto en el empleo y la actividad económica.

Chapman destacó que al cierre de 2025 el déficit se redujo de más de 7% en que estaba en 2024 a 3.6% del producto interno bruto. “Al mundo le dijimos vamos a tener un déficit que no exceda al 4%. Cerramos en 3.6%”, indicó.

Lo que dicen los analistas de Barclays

Barclays emitió un informe donde analiza la operación de emisión de bonos que hizo Panamá. La banca de inversiones con sede en Londres, indicó que, aunque Panamá regresó a los mercados internacionales tras casi dos años con una emisión por $2.980 millones en dos tramos (2034 y 2038), el canje de deuda “no ha modificado sustancialmente la estructura de deuda del país ni sus parámetros”.

El banco reconoce que la operación redujo el saldo de eurobonos en $204 millones y la carga anual de intereses en $30 millones, pero subraya que la tasa promedio apenas cayó 7 puntos básicos.

“No vemos un cambio material en la estructura o parámetros generales de la deuda de Panamá”.

Según Barclays, la recompra ofreció una prima promedio de 20 puntos básicos, lo que ayudó a “anclar la curva” y mejorar el desempeño relativo frente a otros pares latinoamericanos. No obstante, advierte que esta fortaleza técnica “enmascara un continuo deterioro de los indicadores crediticios”.

Área bancaria de Panamá. Katiuska Hernández

Aunque el mercado ha reducido la prima de riesgo ante expectativas de reformas y ajustes fiscales, el banco recuerda que el déficit del gobierno central superó el 5% del PIB en 2025 y que la deuda pública ha aumentado 27 puntos porcentuales en los últimos siete años.

Para la entidad, los niveles de endeudamiento probablemente se mantendrán en la franja media y alta del 60% del PIB, lo que limita el margen para una compresión adicional de spreads frente a países como México.