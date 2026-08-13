Chapman presenta en la Asamblea proyecto de exoneración parcial para viviendas nuevas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Para inmuebles con valores superiores, la propuesta plantea un esquema progresivo que evita que el comprador pierda de manera abrupta la exención.

El proyecto de ley que busca establecer una exoneración del Impuesto de Transferencia de Bienes Inmuebles (ITBI) para la compra de viviendas nuevas de hasta $120 mil llegó a la Asamblea Nacional este jueves.

Felipe Chapman, ministro de Economía y Finanzas (MEF), presentó este 13 de agosto la iniciativa.

Durante la sustentación del proyecto, Chapman dijo que la iniciativa es una solicitud de la ciudadanía y tiene como objetivo facilitar el acceso a una vivienda propia, especialmente para las familias de menores ingresos.

¿Qué propone el proyecto?

La iniciativa establece una exención sobre los primeros $120 mil de la base imponible en la primera venta de una vivienda nueva que cumpla con los requisitos establecidos en la ley.

El beneficio no se limitaría únicamente a las viviendas cuyo precio sea de $120 mil o menos. Para inmuebles con valores superiores, la propuesta plantea un esquema progresivo que evita que el comprador pierda de manera abrupta la exención.

Para viviendas cuya base imponible se encuentre entre $120 mil y $200 mil, se aplicaría una tasa preferencial únicamente sobre el monto que exceda los $120 mil.

El proyecto establece tasas de 0.50% para viviendas de hasta $130 mil; 1% para viviendas de hasta $150 mil; 1.40% para viviendas de hasta $170 mil; 1.60% para viviendas de hasta $190 mil, y 1.80% para viviendas de hasta $200 mil.

En los casos de viviendas con una base imponible superior a los $200 mil, se mantendría la exención sobre los primeros $120 mil y se aplicaría el régimen general sobre el excedente.

La estructura busca evitar lo que Chapman denominó un “salto tributario”, es decir, que una diferencia en el precio de una vivienda provoque que el comprador pierda de golpe el beneficio fiscal.

“Este esquema elimina el salto, lo que llamamos técnicamente el salto tributario, o la caída súbita, evitando que un mayor valor de la vivienda haga perder la exención del tramo inicial”, explicó.

El ministro aseguró que el diseño fue elaborado a partir de análisis sobre el impacto que tuvo la reactivación del ITBI en el mercado inmobiliario y no se trata de una medida improvisada.

Volvió a cobrarse en 2026

El ITBI, equivalente al 2% del valor de transferencia, comenzó nuevamente a incidir en las primeras ventas de viviendas nuevas desde enero de este año, después de que venciera el régimen de exoneración.

Aunque legalmente el impuesto corresponde al vendedor, los gremios de la construcción y de vivienda han advertido que el costo puede trasladarse al precio final de los inmuebles y afectar la capacidad de compra de las familias.

Chapman reconoció este efecto y señaló que los análisis realizados por el Ejecutivo han confirmado que la carga tributaria puede afectar la viabilidad de los proyectos y trasladarse al consumidor.

“Ya no solamente es una hipótesis, sino que ha sido validada con datos”, indicó.

Un estudio citado previamente por Convivienda estimó que la aplicación del ITBI podía retrasar unos 6,700 créditos hipotecarios y reducir el financiamiento por unos $526 millones, además de generar un impacto negativo sobre la actividad económica.

Renta sustitutiva

Chapman explicó que, al reducir ingresos que forman parte del presupuesto general del Estado, la iniciativa debe cumplir con el artículo 276 de la Constitución, que establece la obligación de identificar rentas sustitutivas cuando una ley modifique ingresos presupuestados.

Por ello, adelantó que el Ejecutivo presentará un segundo proyecto de ley destinado a compensar el costo fiscal de la exoneración.

“Ambas iniciativas conforman una estrategia fiscal responsable”, sostuvo el ministro.

Según Chapman, la propuesta sobre el ITBI busca combinar el objetivo social de facilitar el acceso a la vivienda con la necesidad de preservar el equilibrio de las finanzas públicas.

El ministro pidió a los diputados respaldar el proyecto. La iniciativa deberá ahora iniciar su trámite legislativo, que incluye sus tres debates.