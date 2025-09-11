Chapman resalta que el país mantiene el grado de inversión contra todo pronóstico

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

En el marco del conversatorio semanal con el presidente José Raúl Mulino, el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, tomó la palabra para destacar los avances en materia fiscal y la resiliencia de la economía panameña ante los retos heredados.

Chapman recordó que hace un año los mercados daban por descontado que Panamá perdería su calificación de grado de inversión por parte de Moody’s y Standard & Poor’s en 2024.

Sin embargo, resaltó que “eso no ha ocurrido” y que, por el contrario, el país ha logrado reducir de forma dramática el riesgo país, pasando de más de cuatro puntos porcentuales sobre la nota del Tesoro de Estados Unidos a menos de dos.

“Se ha reducido el costo de interés del pago o el refinanciamiento de amortizaciones de deudas o vencimientos de deuda, a pesar de que los intereses en el mercado internacional del dólar han estado en aumento”.

Aseguró Chapman que el mercado y los analistas financieros han dado un voto de confianza a Panamá sobre las medidas que se están tomando para evitar la pérdida del grado de inversión.

“Ese voto de confianza y respaldo de los mercados, que son quienes ponen el dinero, es un reconocimiento del trabajo que estamos realizando”, afirmó el ministro.

Durante su intervención, Chapman también señaló que el gobierno heredó un escenario complejo, con un endeudamiento público que triplicó el costo de los intereses y redujo los recursos disponibles para los tres órganos del Estado.

“Nosotros somos transitorios y hemos heredado problemas enormes del Estado panameño que incluyen un aumento inédito de la deuda pública que ha triplicado el servicio de la deuda, es decir, lo que pagamos en intereses, reduciendo de forma sustancial los recursos disponibles para los tres órganos del Estado e instituciones autónomas”.

Pese a esas limitaciones, aseguró que se ha diseñado un plan claro con acciones definidas, comunicado a las calificadoras y a los inversionistas, que ya está mostrando resultados. Aseguró que ese plan se ha conversado y presentado a Renzo Merino, vicepresidente sénior de Moody’s, quien estuvo esta semana en Panamá.

El titular de Economía subrayó además que Panamá se encamina a cumplir con la Ley de Responsabilidad Fiscal.

Reiteró que en 2025 se prevé cerrar con un déficit inferior al 4% del PIB y alcanzar en 2026 un superávit primario, lo que implicará que el país no tenga que endeudarse para pagar intereses por primera vez en 15 años.

Chapman también reafirmó el compromiso del Gobierno con la continuidad de proyectos estratégicos como el cuarto puente sobre el Canal, el túnel bajo el Canal, la construcción de hospitales y escuelas, además de programas para reactivar la economía, entre ellos la ampliación del régimen de interés preferencial para la compra de viviendas, que impulsa el empleo en el sector construcción.

“Queremos dejar a las siguientes administraciones una situación financiera dramáticamente distinta a la que hemos heredado”, concluyó.