Panamá, 26 de mayo del 2026

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    Chile ampliará el puerto de San Antonio con un polémico plan de 4,500 millones de dólares

    EFE
    Chile ampliará el puerto de San Antonio con un polémico plan de 4,500 millones de dólares
    En pleno funcionamiento, el puerto podrá recibir de forma simultánea hasta ocho buques de 400 metros de largo. Tomada de Puerto de San Antonio

    La autoridad ambiental chilena aprobó este martes la expansión del puerto de San Antonio, proyecto que contempla una inversión público-privada de 4,500 millones de dólares para aumentar la capacidad del principal muelle comercial del país a la hora de manejar embarcaciones de mayor tamaño y volúmenes de carga superiores.

    Se trata de un proyecto que, al igual que el de la ampliación del vecino puerto de Valparaíso, ha generado controversia y dudas sobre su viabilidad y sobre si existe una demanda suficiente de este tipo de servicios en una zona del Pacífico sur bajo la sombra del gran puerto de aguas profundas Chancay construido por China en la ciudad costera peruana de El Callao.

    La Comisión Regional de Evaluación Ambiental (Coeva), organismo a cargo de calificar la viabilidad ambiental de este tipo de iniciativas, visó de forma unánime el proyecto “Puerto Exterior de la Empresa Portuaria de San Antonio”, al igual que hizo a principios de mayo con la ampliación del “Terminal Cerros de Valparaíso” (TCVAL), en la misma región.

    El proyecto contempla la construcción de explanadas y dragados para configurar dos terminales semiautomatizados de 1.730 metros cada uno, además de un rompeolas de aproximadamente cuatro kilómetros de longitud y vías de acceso, cuyo financiamiento provendrá, según medios locales, de recursos públicos (unos 2,000 millones de dólares del total).

    En pleno funcionamiento, el puerto podrá recibir de forma simultánea hasta ocho buques de 400 metros de largo y podrá transferir al año cerca de 60 millones de toneladas de carga (seis millones de TEU, medida internacional estándar en el transporte marítimo equivalente a un contenedor de 20 pies).

    Durante la construcción se requerirá un promedio cercano a 1,500 trabajadores, con un pico estimado de 2,800 personas.

    Una vez operativo, el Puerto Exterior generará más de 2,000 empleos para trabajadores portuarios, junto con nuevas oportunidades en logística, transporte, mantenimiento, comercio local y servicios complementarios, aseguran los impulsores del proyecto.

    Los puertos chilenos, repartidos a lo largo de 4,200 kilómetros de costa en 39 puntos estratégicos de salida y en el pasado casi hegemónicos en Sudamérica, ven amenazada su posición por la presión ejercida por el citado mega-puerto de Chancay, infraestructura construida con capital chino que impulsa a Perú como la potencia del continente suramericano hacia Asia y el Pacífico.

    EFE

    Agencia de noticias


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