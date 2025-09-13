Panamá, 13 de septiembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    EXPECTATIVAS

    China asegura que ‘nunca pedirá datos’ a TikTok en vísperas de la reunión en Madrid

    EFE
    China asegura que ‘nunca pedirá datos’ a TikTok en vísperas de la reunión en Madrid
    Fotografía de archivo de la aplicación de TikTok en un móvil. EFE/EPA

    El Gobierno chino defendió a la aplicación TikTok en vísperas de la nueva ronda de negociaciones comerciales con Estados Unidos que arrancará este domingo en Madrid, al recalcar que “nunca ha solicitado ni solicitará” a empresas chinas recopilar datos en el extranjero en contra de las leyes locales.

    Un comunicado de la portavocía del Ministerio de Comercio subrayó que Pekín está “firmemente comprometido con la protección de los derechos legítimos de sus empresas” y que el caso de TikTok se abordará “de acuerdo con las leyes y regulaciones pertinentes”.

    También instó a Washington a resolver las diferencias “mediante un diálogo basado en el respeto mutuo y la consulta en igualdad de condiciones” para garantizar un entorno empresarial “abierto, justo y no discriminatorio”.

    La reunión de Madrid, programada del 14 al 17 de septiembre, reunirá al vice primer ministro He Lifeng y al secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, en la que será la cuarta ronda de contactos tras los celebrados en Ginebra, Londres y Estocolmo.

    Sobre la mesa estarán los aranceles, los controles de exportación y el futuro de TikTok, cuya fecha límite fijada por Washington para reestructurar sus operaciones en el país coincide con el 17 de septiembre, en pleno desarrollo de las conversaciones.

    La prensa oficialista china, como el diario Global Times, destacó que la cita en Madrid demuestra que los mecanismos de comunicación entre las dos principales economías del planeta “se han vuelto rutinarios”, lo que aporta “previsibilidad y certeza” a sus relaciones.

    Expertos consultados por el mismo medio reclamaron a Washington “sinceridad” y le advirtieron de que el mantenimiento de políticas “unilaterales y de presión” dificultará alcanzar acuerdos con Pekín.

    El encuentro llega tras la prórroga en agosto de la tregua arancelaria que extendió hasta noviembre la suspensión de nuevos gravámenes.

    Ese pacto rebajó los aranceles impuestos previamente hasta el 30% para los bienes chinos y el 10% para los estadounidenses, y fue acompañado de acuerdos parciales sobre chips y tierras raras.

    EFE

    Agencia de noticias


    Leer Más

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Corredor de las Playas: este sería el tramo de la ampliación que tendrá peaje. Leer más
    • Empleos Panamá anuncia vacantes para el proyecto del Cuarto Puente sobre el Canal. Leer más
    • Crisis del arroz en Panamá: productores advierten pérdidas, Mulino confirma fin del subsidio y el IMA recurre a importaciones. Leer más
    • Tribunal de Apelaciones revoca trabajo comunitario otorgado a la dueña de los salones ‘La Parce’. Leer más
    • Así era el entramado detectado en la DGI para evadir impuestos y crear falsos créditos fiscales. Leer más
    • Lucy Molinar cancela reunión para separar a secretaria ejecutiva de Coneaupa. Leer más
    • Fiscalía no logró que el tribunal dejara detenidos a Luis Oliva y Buddy Attie. Leer más