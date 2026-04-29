Panamá, 29 de abril del 2026

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    Retención de buques con bandera panameña

    China responde a críticas por buques panameños y niega politización del comercio

    China rechazó las acusaciones sobre presuntas presiones contra Panamá y defendió como “normales” las inspecciones a buques de bandera panameña.

    Getzalette Reyes
    China responde a críticas por buques panameños y niega politización del comercio
    China niega presiones y asegura que inspecciones a buques son “normales”. LP Archivo

    China rechazó este 29 de abril las acusaciones de varios países del hemisferio sobre presuntas presiones contra Panamá, en medio de la controversia por la retención de buques de bandera panameña en puertos chinos.

    +info

    Ante retención de buques con bandera panameña, países de la región respaldan a Panamá

    Durante una conferencia de prensa, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Lin Jian, calificó como “infundadas” las declaraciones emitidas por Estados Unidos y otros países, y aseguró que distorsionan la realidad.

    “El que ha politizado y convertido en cuestión de seguridad la cuestión de los puertos es Estados Unidos”, afirmó el portavoz, quien además acusó a ese país de difundir rumores y desprestigiar a China en el ámbito internacional.

    Lin Jian sostuvo que las autoridades chinas realizan inspecciones “normales” a los buques, conforme a sus leyes y regulaciones, y reiteró que su país defenderá sus derechos e intereses legítimos.

    Asimismo, exhortó a los países involucrados a no dejarse influenciar por lo que describió como “fuerzas con intenciones ocultas”.

    Apoyo regional a Panamá

    Las declaraciones de China se producen luego de que un grupo de países del hemisferio, junto a Estados Unidos, expresara su respaldo a Panamá y advirtiera sobre posibles presiones externas que podrían afectar la soberanía nacional y el sistema de comercio marítimo en la región.

    En una declaración conjunta, Bolivia, Costa Rica, Guyana, Paraguay, Trinidad y Tobago y Estados Unidos afirmaron que “la libertad de la región es innegociable” y señalaron que se mantienen vigilantes ante acciones que consideran presiones económicas dirigidas.

    El pronunciamiento hizo referencia al aumento en la retención de buques con bandera panameña en puertos de China.

    El comunicado también advierte que cualquier acción que socave la soberanía panameña representa una amenaza para toda la región.

    Getzalette Reyes

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