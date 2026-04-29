China responde a críticas por buques panameños y niega politización del comercio

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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China rechazó las acusaciones sobre presuntas presiones contra Panamá y defendió como “normales” las inspecciones a buques de bandera panameña.

China rechazó este 29 de abril las acusaciones de varios países del hemisferio sobre presuntas presiones contra Panamá, en medio de la controversia por la retención de buques de bandera panameña en puertos chinos.

Durante una conferencia de prensa, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Lin Jian, calificó como “infundadas” las declaraciones emitidas por Estados Unidos y otros países, y aseguró que distorsionan la realidad.

“El que ha politizado y convertido en cuestión de seguridad la cuestión de los puertos es Estados Unidos”, afirmó el portavoz, quien además acusó a ese país de difundir rumores y desprestigiar a China en el ámbito internacional.

Durante la conferencia de prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores en el 29 de abril, un reportero de AFP preguntó: El martes, ante la disputa entre Panamá y China por la cuestión de los puertos a lo largo del Canal de Panamá, Estados Unidos, junto con unos países… pic.twitter.com/bJE2oQcUOO — Embajada de China en Panamá (@EmbChinaPa) April 29, 2026

Lin Jian sostuvo que las autoridades chinas realizan inspecciones “normales” a los buques, conforme a sus leyes y regulaciones, y reiteró que su país defenderá sus derechos e intereses legítimos.

Asimismo, exhortó a los países involucrados a no dejarse influenciar por lo que describió como “fuerzas con intenciones ocultas”.

Apoyo regional a Panamá

Las declaraciones de China se producen luego de que un grupo de países del hemisferio, junto a Estados Unidos, expresara su respaldo a Panamá y advirtiera sobre posibles presiones externas que podrían afectar la soberanía nacional y el sistema de comercio marítimo en la región.

En una declaración conjunta, Bolivia, Costa Rica, Guyana, Paraguay, Trinidad y Tobago y Estados Unidos afirmaron que “la libertad de la región es innegociable” y señalaron que se mantienen vigilantes ante acciones que consideran presiones económicas dirigidas.

El pronunciamiento hizo referencia al aumento en la retención de buques con bandera panameña en puertos de China.

El comunicado también advierte que cualquier acción que socave la soberanía panameña representa una amenaza para toda la región.