Chiquita inicia pruebas con 17 empacadoras de banano en Changuinola, Bocas de Toro

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La transnacional Chiquita comenzó a probar las 17 empacadoras de banano que habían estado paralizadas, tras las protestas que llevaron al cierre de la actividad entre mayo y julio del año pasado.

Alexander Gabarrete, director de la empresa en Panamá, explicó a La Prensa, que en esta etapa están probando la operación de las 17 empacadoras de banano ubicadas en Changuinola, Bocas del Toro, como parte del proceso de reactivación progresiva que iniciaron en octubre de 2025 tras el acuerdo con el gobierno panameño.

“Estas empacadoras ya existían pero se había paralizado por los hechos de mediados del año pasado. Luego de una etapa de reactivación progresiva estamos empezando a probar las empacadoras para preparlas para las exportaciones en un futuro”, explicó.

Alexander Gabarrete, director de Chiquita en Panamá. EFE/ Marcelino Rosario

Gabarrete indicó que hace 15 días se produjeron 10 mil cajas de banano para el mercado local, pero aún la producción no es suficiente para exportar. “Esa cosecha fue de la fruta que se pudo salvar de las plantaciones que quedaron tras la paralización”, dijo.

La empresa cerró sus operaciones a mediados de 2025 cuando reportó pérdidas millonarias y despidió, en medio de una huelga sindical por motivos ajenos a la compañía - unas reformas a la seguridad social ya vigentes -, a unos 5,500 trabajadores, según la cifra aportada a EFE por su portavoz, Alexander Gabarrete

Racimos de bananos en la plantación de la transnacional Chiquita, en Changuinola (Panamá). EFE/ Marcelino Rosario

Actualmente, tras la retoma de la actividad en octubre pasado, la producción “es muy baja” y se está destinando al mercado local, afirmó Gabarrete.

Esta etapa de la reactivación de operaciones “nos sirve para observar el comportamiento de las empacadoras que han sido remodeladas, pero también el de la fruta que se está cosechando. Toda esta producción se destina al mercado local y nos permite hacer estimaciones para una pronta exportación”, explicó a la agencia EFE.

Chiquita se está enfocando “en exportar un producto que cumpla con los estándares que exige el mercado” internacional, agregó el portavoz. De momento no hay una fecha de arranque de las exportaciones.

Un cambio de modelo

La transnacional está reactivando de forma gradual la producción bananera en la provincia caribeña de Bocas del Toro. En octubre pasado y tras varios meses cerrada se anunció la contratación de más de 1,000 personas para labores de limpieza de las fincas, a las que se han sumado más a medida que se retoman otras áreas de la industria.

Changuinola, una ciudad de Bocas del Toro ubicada a más de 630 kilómetros de la capital panameña y cercana a la frontera con Costa Rica, ha sido históricamente una zona favorable para el cultivo del banano, cuya calidad se mantiene entre las mejor valoradas del mercado internacional, indicó Gabarrete.

Actualmente se cuentan con más de 2,300 trabajadores en distintas fincas. EFE/ Marcelino Rosario

El regreso de Chiquita a Panamá ha supuesto un cambio en su modelo de negocio, que ahora es el de la aparcería, en el que cinco empresas administran el recurso humano encargado de la producción, mientras la transnacional mantiene la asistencia técnica, supervisión y comercialización.

Este esquema ha permitido la contratación de más de 1,800 trabajadores en la primera fase de reactivación, en una región donde más del 80% de la economía depende de la actividad bananera.

“A medida que se realicen mayores contrataciones, la actividad económica será mucho más notoria” en esta área, predominantemente indígena, agregó Gabarrete.

Fotografía de una plantación de banano de la transnacional Chiquita, en Changuinola (Panamá). EFE/ Marcelino Rosario

Para este lunes 16 de marzo, la empresa reportaba unos 2,300 a 2,400 trabajadores activos incluyendo 300 empleados que ingresaron al día de hoy.

El banano se mantuvo durante el primer trimestre de 2025 como el principal producto de exportación de Panamá al representar el 17.5% de las ventas al exterior, que en ese período alcanzaron los 324.4 millones de dólares, el mayor valor en quince años, apuntan las estadísticas oficiales.

Contrataciones e inversiones

La paralización sindical provocó la pérdida de unos 5,500 empleos directos y afectó a cerca de 20,000 personas que dependen de la actividad bananera en la región, señaló el portavoz de la empresa.

Actualmente se contrata personal para labores de campo como limpieza, fertilización y control de plagas, además de trabajadores sin experiencia previa que han sido capacitados para integrarse a la actividad.

Una persona limpiando racimos de bananos en la plantación de la transnacional Chiquita, en Changuinola (Panamá). EFE/ Marcelino Rosario

La empresa prevé reactivar unas 5,000 hectáreas de banano de un total de aproximadamente 5,200 destinadas a este cultivo. En condiciones normales, el proceso desde la aparición de la fruta hasta su cosecha toma alrededor de 12 semanas.

Como parte de los compromisos con el Gobierno de Panamá, Chiquita reiteró su plan de invertir más de 30 millones de dólares para reactivar la actividad bananera en Bocas del Toro.

Entre las inversiones destacan la ampliación de empacadoras, la compra de una aeronave de fumigación valorada en más de 1,5 millones de dólares y la adquisición de insumos agrícolas.

Con información de la agencia EFE.