Chiquita reporta la primera cosecha de banano tras la reactivación en Bocas del Toro

La empresa informó que se logró una producción estimada de 30 mil cajas cosechadas por cinco de las aparcerías y se destinó al mercado local.

La empresa Chiquita Panamá informó el inicio de su primera producción de banano tras la reactivación de sus operaciones.

La producción, correspondiente a cinco aparcerías de trabajo, alcanzó unas 30 mil cajas, destinadas en su totalidad al mercado nacional.

Según informó la empresa, esta primera cosecha forma parte de un cronograma operativo que busca recuperar la fruta, ejecutar un primer corte y comprobar de manera gradual el funcionamiento de las empacadoras y del resto de la cadena productiva.

Alexander Gabarrete, vocero de la compañía, explicó que este primer corte “se convierte en un indicador relevante del estado productivo de las fincas y evidencia los resultados de las labores técnicas de mantenimiento y recuperación agrícola desarrolladas en los meses previos, confirmando que las operaciones avanzan conforme a lo planificado”.

Chiquita señaló que el objetivo del proceso es mantener los estándares de calidad y los protocolos técnicos que caracterizan su operación en la región, mientras se avanza de forma escalonada hacia la plena normalización de las actividades.

Reactivación tras acuerdo de agosto

El reinicio de la cosecha se da como parte del proceso de reactivación iniciado luego de la firma del memorándum de entendimiento el 29 de agosto de 2025 entre la empresa y el Gobierno panameño, acuerdo que permitió retomar de manera gradual las operaciones agrícolas y el empleo en la provincia.

La empresa espera comenzar exportaciones en este primer trimestre.

Chiquita Brands había suspendido sus operaciones en Panamá entre mayo y julio de 2025, debido a la paralización de la actividad provocada por protestas y bloqueos de vías en Bocas del Toro, situación que dejó sin empleo a cerca de 6,000 trabajadores y golpeó de forma significativa la economía local.

Exportaciones y empleo

A finales de diciembre, el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, confirmó que Chiquita Panamá LLC retomará las exportaciones de banano durante enero, lo que permitirá completar la reactivación de hasta 5,000 empleos en la provincia.

Moltó indicó que ya se han recuperado 3,000 puestos de trabajo en una primera fase y que se generarán 2,000 empleos adicionales con el inicio de las exportaciones. “Ya hay plantas forrando la fruta y listas para exportar. Con esto, finalmente recuperamos el sector bananero, nuestro principal emblema de exportación”, afirmó.

La empresa Chiquita retomó operaciones a mediados de octubre de 2025. Cortesía

Chiquita Panamá LLC se comprometió el año pasado a reactivar sus operaciones bajo un modelo de colaboración con el Estado, reincorporando progresivamente a unos 5,000 trabajadores, priorizando a residentes de la provincia: 3,000 en la fase inicial y 2,000 adicionales en la etapa de cosecha y empaque prevista para febrero de 2026, además de mantener un diálogo permanente con autoridades y comunidades locales.

“Con el inicio de esta primera cosecha, la empresa reafirma la continuidad de sus operaciones agrícolas en Bocas del Toro, en un contexto en el que la actividad bananera sigue siendo un componente clave para la economía y el empleo de la provincia”, indicó la empresa en un comunicado.