Chiquita retoma exportaciones de banano desde Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, indicó que parte de la producción ya está siendo colocada en mercados de Europa como Holanda.

Las bananas producidas por Chiquita en Bocas del Toro volvieron a los supermercados de Europa y Estados Unidos, tras la reactivación progresiva de las operaciones de la empresa, que permanecieron paralizadas durante varios meses por las protestas registradas en Changuinola entre abril y junio de 2025.

La compañía proyecta exportar más de 11 millones de cajas de banano al cierre de 2026 y elevar progresivamente la producción hasta alcanzar 15 millones de cajas anuales en 2027, con lo que retornaría a los niveles de exportación registrados antes del cierre de sus operaciones.

Actualmente se procesan unas 350 mil cajas semanales. La empresa informó que han sido recuperadas 5,200 hectáreas para la producción bananera y que 17 fincas se encuentran operando bajo el nuevo modelo de negocio. En total, se trabajan unas 20 zonas de plantación.

El presidente José Raúl mulino hizo un recorrido por una de las fincas de Chiquita en Bocas del Toro el jueves 9 de julio. Cortesía Presidencia

Además, indicaron que más de 5 mil trabajadores formales y directos han sido contratados por las empresas de aparcería para la reactivación de la actividad, lo que también ha generado movimiento económico para más de 1,500 trabajadores indirectos. Dependiendo de las fluctuaciones de la producción, la industria podría alcanzar cerca de 6 mil empleos directos.

El avance de las operaciones fue presentado durante un recorrido por la Finca 12, una plantación de unas 200 hectáreas, en el que participaron el presidente José Raúl Mulino; el director ejecutivo de Chiquita, Carlos López Flores; y los ministros de Comercio e Industrias, Julio Moltó, y de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares, el jueves 9 de julio.

López Flores indicó que el equipo administrativo y operacional de la empresa trabaja para alcanzar una producción mínima de 15 millones de cajas en 2027 y continuar ampliando las áreas cultivadas.

Agregó que el crecimiento de la superficie productiva permitirá generar nuevas plazas de empleo, particularmente para trabajadores jóvenes de la provincia.

El jueves acompañamos al presidente @JoseRaulMulino en un recorrido por las operaciones de Chiquita en Bocas del Toro. Este video, enviado hoy desde Ámsterdam, confirma que la reactivación ya está dando resultados.



Comparto esta buena noticia con ustedes. Las bananas Chiquita… pic.twitter.com/4DSXNd2WBW — Julio A. Moltó A. (@moltojulio) July 11, 2026

Como parte de la reactivación, se destinan más de $5 millones mensuales al pago de salarios, incluidos los aportes a la Caja de Seguro Social. Chiquita también reportó inversiones por $30 millones para cumplir los acuerdos suscritos con el Gobierno en septiembre de 2025.

Voceros de la empresa explicaron que estas inversiones incluyen la adquisición de aeronaves de fumigación y maquinaria agrícola, el mejoramiento de la infraestructura de las empacadoras y la implementación de programas agrícolas dirigidos a restaurar las fincas y recuperar progresivamente su capacidad productiva.

El ministro Moltó informó que un video enviado desde Ámsterdam confirmó la llegada de las bananas panameñas a supermercados de Países Bajos.

Señaló que el reinicio de las exportaciones refleja los resultados del proceso de diálogo y coordinación desarrollado para recuperar una actividad relevante para la economía y el empleo en Bocas del Toro.

Entre mayo y junio de 2025, Chiquita suspendió sus operaciones en medio de las protestas sindicales realizadas en Changuinola, situación que ocasionó la pérdida de cerca de 6 mil empleos y paralizó una de las principales actividades económicas de la provincia.

5 mil trabajadores formales y directos han sido contratados. EFE/ Marcelino Rosario

A finales de agosto de ese año, durante una visita oficial a Brasil, el Gobierno y Chiquita Brands alcanzaron un acuerdo para reactivar progresivamente las fincas y mantener las operaciones de la compañía en Panamá.

El proceso comenzó en octubre de 2025 mediante un sistema de aparcería, bajo el cual algunas fincas fueron entregadas en administración a productores, mientras Chiquita garantizaba la compra y comercialización del banano.

Como parte del acuerdo, la empresa asumió el compromiso de recontratar personal conforme avanzara la recuperación de las plantaciones y aumentaran los volúmenes de producción.

Crecen las exportaciones en cinco meses

Entre enero y mayo de 2026, las exportaciones totales de Panamá incluyendo las de la Zona Libre de Colón y régimenes especiales, alcanzaron $581.9 millones, un aumento de $17.3 millones, equivalente a 3.1%, frente a los $564.6 millones registrados en igual período de 2025 según datos del Ministerio de Comercio e Industrias.

De ese total, las exportaciones sin incluir la ZLC y otras áreas, sumaron $435.4 millones, el segundo mayor valor para un período enero-mayo desde 2010, mientras que las exportaciones de valor agregado provenientes de regímenes especiales crecieron 16.4%, al pasar de $125.9 millones a $146.5 millones.

Los camarones congelados lideraron las exportaciones, seguidos por el banano, que subió del tercer al segundo lugar.

Entre los principales rubros también figuraron la teca, el aceite de palma, el azúcar, los medicamentos, los desperdicios metálicos, las sandías y el café sin tostar ni descafeinar.

Por grupos de productos, pescados y crustáceos concentraron el 19.7% de las exportaciones registradas, las frutas el 13.2%, la madera y sus manufacturas el 7.8%, las grasas y aceites el 7.6%, y la fundición, hierro y acero el 6.7%.

Estados Unidos se mantuvo como el principal destino de las exportaciones panameñas, con una participación de 18.7%, seguido por Taiwán, con 13.3%; la Zona Libre de Colón, con 8.4%; India, con 7.9%; Países Bajos, con 5.9%; y Costa Rica, con 5.2%. El grupo de los diez principales mercados lo completaron México, China continental, Tailandia y Colombia, que en conjunto concentraron el 70.4% de las exportaciones registradas del país entre enero y mayo de 2026.