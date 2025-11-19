Chiquita retomará producción y exportación de banano en enero de 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, sostuvo este martes 18 de noviembre una reunión con Carlos López Flores, presidente de la empresa Chiquita, para evaluar los avances en la reactivación de la industria bananera en Bocas del Toro, afectada por la paralización registrada este año 2025.

En el encuentro participaron también los ministros de Comercio e Industrias, Julio Moltó; de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz, y otros asesores del Gobierno.

López Flores informó que la empresa ha contratado hasta ahora 2 mil trabajadores, bajo distintas modalidades laborales, para las tareas de limpieza y rehabilitación de las fincas. Esta misma semana se iniciará la firma de contratos directos con el objetivo de garantizar el reinicio de la producción y exportación de banano en enero de 2026, y alcanzar una fuerza laboral de 5 mil personas en febrero del próximo año, según se informó en un comunicado la Presidencia de la República.

“Vamos de acuerdo al plan original, muy contentos con el progreso en general. La plantación está en mejores condiciones de las que estimamos”, señaló el presidente de Chiquita, quien añadió que la empresa espera operar a plena capacidad entre febrero y marzo de 2026.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, se reunió este martes 18 de noviembre con el presidente de la empresa Chiquita, Carlos López Flores. Foto/Presidencia de la República

La compañía proyecta que, para finales de 2026, la producción y el volumen de exportaciones regresen a los niveles previos a la huelga que paralizó la actividad en Bocas del Toro.

López Flores destacó el respaldo recibido del Gobierno Nacional, lo cual —dijo— ha fortalecido la confianza de la empresa en el país y en la recuperación de la operación bananera.

Por su parte, el ministro Moltó recordó que el proceso de reactivación se desarrolla bajo el Memorando de Entendimiento firmado entre Panamá y Chiquita en agosto de este año, y que las metas pactadas se han venido cumpliendo progresivamente.

Hay que recordar que Chiquita retomó sus operaciones en septiembre pasado, luego de la firma precisamente del memorando de entendimiento, que garantizó la continuidad de las fincas bananeras.

Entre mayo y julio, las protestas en la provincia provocaron la paralización de la producción y el despido de cerca de 6 mil trabajadores.