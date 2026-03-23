Chiricana de 33 años se lleva el premio principal de la Feria de David: un lote de $115 mil

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Yuliana Denis del Rosario, una joven chiricana de 33 años, ganó el premio principal de la Feria Internacional de David, que este año celebró su versión número 69.

Los organizadores del evento le entregaron el premio este lunes 23 de marzo: un lote de tres mil metros cuadrados ubicado en Boquete Canyon Village, un exclusivo residencial.

El premio fue patrocinado por Banco Davivienda y tiene un valor superior a los 115 mil dólares.

Del Rosario, residente del sector de Las Praderas, corregimiento de David Sur, distrito de David, resultó ganadora de la tómbola electrónica tras adquirir su boleto de entrada.

“¡Increíble! Estoy muy emocionada, menos nerviosa y asimilando la noticia”, dijo la joven, quien explicó que había comprado dos boletos.

El sorteo se llevó a cabo en el Salón Diplomático Rafael Ángel Galán del recinto, en presencia de la notaria suplente primera de Chiriquí, Digna Lissondro, así como de Itzela De Gracia Duarte, en representación de la Junta de Control de Juegos. También participaron ejecutivos de Banco Davivienda y directivos de la Feria Internacional de David.

“Este premio representa no solo un valioso incentivo, sino también la materialización de un sueño para una joven chiricana, reflejando el espíritu de oportunidades que impulsa cada año la feria”, informaron los organizadores en un comunicado.

La Feria Internacional de David inició el 12 de marzo y cerró este domingo 22 con un total de 218,753 visitantes.