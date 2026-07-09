Chiriquí apuesta por empleo e inversión con crecimiento sostenible

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El foro Café con La Prensa, reúne a líderes gremiales, empresariales y sociales para analizar las oportunidades de inversión, empleo y desarrollo sostenible en el occidente panameño.

En un momento clave para el desarrollo de Chiriquí y el occidente panameño, Café con La Prensa realizará este jueves 9 de julio el conversatorio “Motor del Occidente: desarrollo, empleo y oportunidades para el crecimiento sostenible”, un espacio que pondrá sobre la mesa las oportunidades que están impulsando a la región en materia de inversión, generación de empleo, turismo, conectividad, fortalecimiento empresarial y desarrollo sostenible.

El foro reunirá a representantes del sector gremial, empresarial y social para analizar los principales retos y capacidades de Chiriquí como polo estratégico para el país.

El panel contará con la participación de Mavis Polo Cheva, presidenta de la Cámara de Comercio, Industrias, Agricultura y Turismo de Chiriquí; Manuel Ramón Guerra, presidente de la Feria Internacional de David y líder gremial; y Mónica Suero, presidenta de la Fundación Nuevas Rutas de Puerto Barú.

La conversación abordará temas como la atracción de inversiones responsables, la preparación del talento local, el fortalecimiento de las alianzas público-privadas y la necesidad de crear condiciones que permitan un crecimiento más inclusivo para las comunidades del occidente panameño.

Durante el encuentro también se pondrá en perspectiva el papel de los proyectos de infraestructura, la actividad comercial, la agricultura, el turismo, la innovación y las organizaciones locales en la construcción de una visión de futuro para la provincia. El objetivo es abrir un diálogo sobre cómo convertir las oportunidades de la región en beneficios concretos para empresas, emprendedores y ciudadanos.