Chiriquí tiene en agenda $1,000 millones en inversiones, pero la burocracia amenaza su avance

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Chiriquí tiene una cartera de inversiones público-privada cercana a los $1,000 millones que podría transformar la economía de la provincia, generar nuevos empleos y fortalecer sectores como logística, comercio, turismo e infraestructura.

Pero el avance de estos proyectos enfrenta un obstáculo recurrente: la lentitud de los procesos institucionales y la burocracia. Esta fue parte de la reflexión a la que se llegó en el Café con La Prensa, organizado la mañana del miércoles 9 de julio en la ciudad de David.

El mensaje de empresarios y representantes gremiales es que la provincia cuenta con oportunidades para crecer, pero necesita reducir los tiempos de aprobación, mejorar la infraestructura pública pendiente y preparar el talento humano que requerirán las nuevas inversiones.

Mavis Polo Cheva, presidenta de la Cámara de Comercio, Industrias, Agricultura y Turismo de Chiriquí (Camchi), señaló que el desarrollo económico de la provincia no depende únicamente de la llegada de capital, sino de la capacidad de generar confianza entre inversionistas, instituciones y comunidades.

Mavis Polo Cheva, presidenta de la Cámara de Comercio, Industrias, Agricultura y Turismo de Chiriquí, dijo que debe eleminiarse la burocracia que afecta los negocios. LP/Elysée Fernández

El problema, explicó, no se limita a la demora de documentos. La falta de coordinación entre instituciones, la duplicidad de procesos y la disponibilidad limitada de personal para realizar inspecciones terminan afectando toda la cadena económica.

Cuando un proyecto se retrasa, también se posterga la contratación de trabajadores, la compra de materiales, la actividad de contratistas y las ventas de proveedores locales.

“Esto no es solo un papel que está detenido”, es un impacto directo en la generación de ingresos y empleos para la provincia, planteó.

“Es una inversión en confianza”, explicó al referirse a la importancia de la articulación entre el sector privado y el Estado.

Entre los proyectos privados que destacó está Ciudad Modelo Santa Fe, proyecto urbano con una inversión estimada de $200 millones, que proyecta generar unos 300 empleos anuales.

A esto se suman obras públicas consideradas estratégicas para mejorar la competitividad de la provincia, como el puerto multimodal de Puerto Armuelles, con un avance de 70% y una inversión de $31.3 millones, mientras que el Mercado del Marisco en Pedregal tiene su primera fase en 90% de ejecución y apunta a fortalecer actividades vinculadas al comercio y al turismo interno.

Muelle multipropósito de Puerto Armuelles

También están sobre la mesa los intercambiadores viales en David, una obra planteada para atender los problemas de movilidad en puntos de alta concentración, como hospitales y centros comerciales. Mavis explicó que el proyecto no ha sido descartado, pero requiere primero la habilitación de vías alternas para poder avanzar.

Obras pendientes frenan el crecimiento

Aunque la provincia concentra proyectos por cientos de millones de dólares, algunos servicios básicos y obras de infraestructura mantienen retrasos que podrían limitar el crecimiento esperado.

Uno de los casos señalados es el sistema de alcantarillado de David, con una inversión de $297 millones, pero con un avance de apenas 53% después de varios periodos gubernamentales.

También está pendiente la culminación del Centro Oncológico de Bugaba, cuya ejecución se encuentra en 43%, una situación que genera preocupación sobre la capacidad futura para atender la demanda de servicios especializados.

Manuel Ramón Guerra, Mónica Suero y Mavis Polo Cheva participaron en el foro Café con La Prensa, enfocado en el desarrollo y las oportunidades de crecimiento para Chiriquí. LP/Elysée Fernández

Mavis cuestionó los tiempos que demora gestionar un trámite estatal y aseguró que los procesos administrativos se han convertido en una barrera para quienes buscan invertir en la provincia.

Indicó que existen casos en los que un inversionista puede esperar hasta seis meses por una inspección, un periodo que representa oportunidades perdidas de generación de ingresos y puestos de trabajo.

“La burocracia es un cuello de botella”, planteó al señalar que la falta de coordinación entre instituciones afecta la competitividad de Chiriquí.

La frontera y el turismo, oportunidades sin aprovechar

La ubicación geográfica de Chiriquí es considerada una de sus mayores ventajas: la provincia está conectada con Costa Rica y tiene acceso a mercados regionales.

Sin embargo, Manuel Ramón Guerra, presidente de la Feria Internacional de David, considera que esa posición no está siendo aprovechada.

Guerra cuestionó las condiciones de la infraestructura fronteriza panameña frente a la modernización del lado costarricense y señaló que esa diferencia afecta la imagen del país y el potencial para atraer visitantes e impulsar el comercio.

Manuel Ramón Guerra, expresidente de la Feria Internacional de David y líder gremial. LP/Elysée Fernández

También criticó que buena parte de la promoción turística continúe concentrándose en la capital, pese a que Chiriquí cuenta con atractivos naturales y una oferta de playas y montañas que, según afirmó, puede competir con destinos cercanos.

“Tenemos que lograr que ese visitante llegue al interior”, sostuvo al referirse a la necesidad de distribuir mejor el impacto económico del turismo.

La Feria Internacional de David se ha convertido en uno de los principales espacios comerciales de la provincia.

La Feria Internacional de David. LP/ Stephanie Guanti

Su edición número 69 reunió a más de 300 mil visitantes y 1,105 expositores, generando un impacto económico superior a los $50 millones en la economía chiricana.

Guerra destacó que el evento busca evolucionar hacia una plataforma de negocios y no limitarse a una actividad tradicional.

El reto: preparar trabajadores para las nuevas inversiones

El crecimiento económico plantea otro desafío: contar con trabajadores capacitados para ocupar los empleos que generarán los nuevos proyectos.

Mónica Suero Mora, líder de la Fundación Nuevas Rutas, vinculada al proyecto Puerto Barú, sostiene que una inversión de gran escala debe ir acompañada de desarrollo social.

Mónica Suero, presidenta de la Fundación Nuevas Rutas de Puerto Barú.. LP/Elysée Fernández

La fundación identificó que la preparación del talento humano debe comenzar desde las escuelas y enfocó su trabajo en cuatro centros educativos cercanos al área de influencia del puerto: La Pita, Chorcha Abajo, Chiriquí y Veladero.

Entre sus programas están la mejora de la alimentación escolar, atención de salud visual, fortalecimiento educativo y formación de liderazgo. Hasta ahora, 550 estudiantes participan en estas iniciativas, mientras que se han servido más de 11,500 platos de comida y realizado seis giras médicas preventivas.

Mónica Suero, presidenta de la Fundación Nuevas Rutas de Puerto Barú durante el foro Café con La Prensa. LP/Elysée Fernández

Para Suero, la lógica es que la comunidad pueda convertirse en parte del crecimiento económico que llegará con nuevas inversiones.

El desafío para Chiriquí será pasar de la expectativa a la ejecución: acelerar proyectos, eliminar trabas administrativas y garantizar que la inversión que llega a la provincia se traduzca en empleo y mejores oportunidades para su población.

Costa Rica, un mercado cercano que Chiriquí aún no logra aprovechar

Otro de los grandes desafíos está relacionado con la posición geográfica de Chiriquí. La provincia se encuentra a unos 45 minutos de la frontera con Costa Rica, un mercado que empresarios consideran estratégico por la cercanía y por las similitudes en sectores como agricultura, turismo e industria.

La Cámara de Comercio ha realizado acercamientos con empresarios costarricenses mediante giras a Pérez Zeledón y San José, con el objetivo de fortalecer relaciones comerciales. También trabaja junto con la Cámara Binacional Panamá-Costa Rica para atender dificultades que afectan el intercambio entre ambos países.

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LP/Elysée Fernández Mavis Polo Cheva, presidenta de la Cámara de Comercio, Industrias, Agricultura y Turismo de Chiriquí durante el foro Café con La Prensa. LP/Elysée Fernández Mavis Polo Cheva, presidenta de la Cámara de Comercio, Industrias, Agricultura y Turismo de Chiriquí, dijo que debe eleminiarse la burocracia que afecta los negocios. LP/Elysée Fernández Manuel Ramón Guerra, expresidente de la Feria Internacional de David y líder gremial. LP/Elysée Fernández Mónica Suero, presidenta de la Fundación Nuevas Rutas de Puerto Barú.. LP/Elysée Fernández Mónica Suero, presidenta de la Fundación Nuevas Rutas de Puerto Barú durante el foro Café con La Prensa. LP/Elysée Fernández Mónica Suero, presidenta de la Fundación Nuevas Rutas de Puerto Barú durante el foro Café con La Prensa. LP/Elysée Fernández Mónica Suero, presidenta de la Fundación Nuevas Rutas de Puerto Barú durante el foro Café con La Prensa. 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Este mes, el Gobierno de Costa Rica dijo que retomará las gestiones diplomáticas con Panamá para intentar resolver el conflicto comercial que, desde hace varios años, mantiene restringido el acceso de productos lácteos y agrícolas costarricenses al mercado panameño.

En tanto, los empresarios consideran que la infraestructura fronteriza panameña no está al nivel de la oportunidad que representa ese mercado.

Guerra describió un contraste marcado entre ambos lados de la frontera. Mientras las instalaciones costarricenses parecen “prácticamente un aeropuerto”, las oficinas panameñas de aduana y migración enfrentan problemas de infraestructura y mantenimiento.

Para el dirigente ferial, esta situación afecta la imagen del país y limita la posibilidad de convertir a Chiriquí en una verdadera puerta de entrada hacia Centroamérica.

Feria de las flores y el café en Boquete.

El turismo es otro de los sectores donde identifica oportunidades. Según Guerra, existe un importante flujo de visitantes hacia la costa del Pacífico costarricense que Chiriquí podría captar.

La provincia cuenta, dijo, con playas y montañas comparables a las de Costa Rica, incluso con atractivos que considera superiores, pero falta una estrategia que conecte ese flujo turístico con los destinos chiricanos.

El reto para Chiriquí es aprovechar sus ventajas naturales y geográficas mientras resuelve los obstáculos internos que frenan la inversión. La provincia tiene proyectos, ubicación estratégica y una base empresarial activa, pero requiere instituciones más ágiles y una infraestructura que esté a la altura de su potencial económico. Así cerró el conversatorio de más de dos horas en la ciudad de David.