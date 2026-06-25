Cierran el Aeropuerto Internacional de Maiquetía por terremoto en Venezuela, aerolíneas suspenden vuelos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La aerolínea Copa Airlines canceló el vuelo que tenía previsto salir esta noche desde Panamá y las tres frecuencias a Caracas programadas para el jueves 25 de junio, se mantienen operaciones en Valencia, Barcelona y Barquisimeto.

El Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que opera para vuelos nacionales e internacionales cercano a la ciudad de Caracas, quedó colapsado, lo que generó su cierre inmediato y cancelación de las operaciones aéreas, según informaron voceros del gobierno de Venezuela.

“El aeropuerto de Maiquetía está cerrado”, dijo la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, en una alocución nacional en la que anunció que se decreta emergencia por los terremotos y réplicas que se han registrado que han afectado estructuras residenciales, vialidad y edificaciones comerciales.

Además del aeropuerto, Rodríguez informó que se suspendieron las operaciones en el Metro de Caracas, y se procedió a cerrar el servicio de gas doméstico para evitar incendios tras el daño de las estructuras.

La Aerolínea Copa Airlines canceló el vuelo CM330 para Caracas que tenía programado este miércoles a las 9:36 p.m. con llegada a las 12:59 a.m. a Maiquetía.

Vuelos cancelados de Copa a Caracas.

Igualmente en el estado de vuelo del jueves 25 de junio, se registra la cancelación de las tres frecuencias que opera Copa Airlines entre la ciudad de Panamá y Caracas.

Itinerarios de vuelos cancelados de Copa Airlines.

Mientras que se mantienen las operaciones a las ciudades de Barquisimeto, Valencia y Barcelona para este jueves 25 de junio.

Se espera un comunicado oficial de la aerolínea panameña.

Por su parte, Latam Airlines Colombia anunció medidas especiales de flexibilidad para los pasajeros afectados por el fuerte sismo registrado en Venezuela este 24 de junio.

La aerolínea informó que los pasajeros con boletos para viajar entre el 25 de junio y el 1 de julio de 2026 podrán cambiar la fecha de su vuelo hasta siete días después de la programada sin costos adicionales, solicitar el reembolso total de su tiquete sin penalidades o modificar su ruta para que el destino final sea Cúcuta sin cargos extra.

“En LATAM Colombia entendemos la incertidumbre y preocupación que una emergencia como esta puede generar en nuestros pasajeros y sus familias. Por eso, hemos activado alternativas de flexibilidad que permitan reorganizar sus viajes con mayor tranquilidad durante este difícil momento”, afirmó Erika Zarante, CEO de LATAM Airlines Colombia.

La aerolínea indicó que continuará monitoreando la situación y mantendrá informados a sus clientes sobre cualquier actualización operacional.

Otra de las aerolíneas que canceló sus vuelos para Wingo en la ruta Bogotá-Caracas para este jueves 25 de junio. El vuelo 7006 tenía previsto salir a las 4:40 a.m. de Bogotá para llegar a Maiquetía a las 7:38 a.m. por lo que se informó a los pasajeros de la suspensión de las operaciones.

Vuelo de Wingo a Caracas, cancelado.

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